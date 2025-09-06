Kate Middleton, polemica sui capelli biondi. L’hairstylist: “Sono disgustato”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è al centro di un violento dibattito sui social a causa dei suoi capelli lunghi e biondi. Il cambio di look della Principessa di Galles non ha convinto e molti hanno espresso le loro perplessità pubblicamente. Le critiche sono state tali da far intervenire, Sam McKnight, parrucchiere di fiducia di Diana che ha bollato tali giudizi come disgustosi. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, i capelli biondi fanno discutere

Kate Middleton è tornata al lavoro dopo due mesi, lo scorso 4 settembre. Lei e William hanno visitato i giardini del Museo di Storia Naturale a Londra, dove hanno incontrato anche un gruppo di giovani studenti che partecipano a un progetto sulla natura.

Durante la visita, Kate e i bambini sono stati sorpresi da un temporale, tanto che la Principessa si è preoccupata per i suoi giovani interlocutori e ha invitato i loro insegnanti a portarli all’asciutto, svelando il suo lato materno più protettivo.

Anche se Kate ha rotto il protocollo con questo intervento, l’attenzione si è concentrata non sulle regole infrante ma sul suo nuovo look.

Infatti, Lady Middleton ha sfoggiato capelli lunghissimi e biondi. È la prima volta, da quando si è sposata con William nel 2011, che si presenta con un colore così chiaro.

Il nuovo colore di capelli ha avuto la stessa accoglienza della frangia: tutte le volte che Kate prova a cambiare pettinatura viene criticata.

Kate Middleton, le critiche feroci ai suoi capelli

Sui social sono prevalsi i commenti negativi sul nuovo look della Principessa. Non è piaciuto il colore, non è piaciuta l’eccessiva lunghezza. Kate è stata anche molto sfortunata col clima. La giornata umida ha reso la chioma particolarmente crespa e questo ha rovinato la lucentezza che di solito contraddistingue la sua capigliatura.

Non va dimenticata nemmeno l’eccessiva cotonatura che le ha gonfiato i capelli in modo da insinuare il sospetto che Lady Middleton indossasse una parrucca. Le teorie complottiste sulle sue condizioni di salute continuano a circolare. In estate erano emerse preoccupazioni per l’eccessiva magrezza e ora, il semplice cambio di pettinatura, fa pensare a molti che siano capelli finti.

Forse per la prima volta, Kate è stata davvero presa di mira da critiche feroci ed eccessive, considerando che si sta parlando di tinta per i capelli.

Kate Middleton, interviene l’hairstylist reale

L’aggressività di molti commenti ha fatto intervenire in difesa della Principessa del Galles, Sam McKnight, che non solo è un parrucchiere di fama, ma è stato l’hairstylist di Diana dal 1990 al 1997. Quindi di capigliature reali se ne intende.

Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Sono scioccato, inorridito, sgomento e disgustato dai commenti sgradevoli sulla Principessa di Galles”. E ha proseguito: “I capelli per una donna sono qualcosa di molto personale, sono un’armatura, una difesa, una sicurezza e molto altro ancora”.

E prosegue: “Non riesco a credere quanto siano malvagi e privi di qualsiasi tipo di empatia i commenti, la maggior parte dei quali apparentemente fatti da altre donne, che attaccano un’altra giovane donna vulnerabile, che non ha altra scelta, in virtù di chi ha sposato e del ruolo che ha assunto, di affrontare coraggiosamente il pubblico“.

L’intervento di McKnight ha riacceso la polemica anziché spegnarla. A sua volta è stato oggetto di critiche per aver preso le parti di Kate.

C’è chi difende la libertà di espressione: “Cosa c’è di sbagliato nella verità? Se qualcosa non va, è meglio essere onesti che mentire o aver paura di danneggiare l’ego del parrucchiere…”. Altri invece lo attaccano per aver usato toni decisamente diversi nei confronti di Meghan Markle.

Ma numerosi sono i commenti a favore di Kate e di quanto ha affermato l’hairstylist. Qualcuno scrive: “Vergogna a chi si comporta maleducatamente e la critica a causa del suo colore di capelli. Ognuno può avere un’opinione e va bene, ma non è giusto dire che le sta male o che è invecchiata. È in remissione e la gente tende a dimenticarlo!”.