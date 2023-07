Cara Delevingne, Wimbledon al bacio con la fidanzata Minke

Cara Delevingne, dal folle amore con Ashley Benson a tutte le altre ex

Il torneo di Wimbledon si tinge di rosa: mentre sotto rete i campioni si danno battaglia, sugli spalti le celebrities non risparmiano look mozzafiato e anche tenere effusioni. L’ultima in ordine di tempo a catturare su di sé i flash dei fotografi è stata Cara Delevingne: la modella e attrice britannica è stata infatti immortalata in compagnia della fidanzata Minke, con cui ha scambiato tenere carezze e baci anche a favore di camera.

Minke e Cara, i baci a Wimbledon

Cara Delevingne è sempre stata una ragazza particolarmente esuberante, e anche in pubblico la modella non disdegna dimostrazioni d’affetto. Se con le amiche è stata spesso immortalata in atteggiamenti ironici ed irriverenti, con i suoi partner romantici si è sempre mostrata dolce e romantica. Anche davanti ai paparazzi. Non stupiscono, quindi, i teneri baci scambiati con la fidanzata Minke sugli spalti di Wimbledon durante il match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcazar.

Fonte: IPA

Blazer overseize di colore beige e pantaloni di pelle nera, la modella britannica è apparsa sobria ed elegante, tradendo un impeccabile gusto nel vestire. Accanto a lei, l’amica Sienna Miller e la nuova fidanzata Minke, con cui è apparsa decisamente affiatata tra baci, carezze e smorfie giocose. Dopo un periodo difficile segnato da dipendenze e diverse delusioni sentimentali, l’indossatrice è apparsa finalmente serena e giocosa con un tempo, e il merito sembra essere in parte anche del suo nuovo amore.

Chi è Minke

Minke, pseudonimo di Leah Mason, è una musicista e compositrice britannica. La ragazza vive a Londra ed è attiva sulle scene dal 2017. Anche sui social è molto popolare, con circa 10mila follower su Instagram e 340mila streaming su Spotify. Nonostante la relazione con Cara Delevingne sia balzata agli onori della cronaca solo all’inizio dell’anno, le due si conoscono da molto tempo: da bambine frequentavano infatti la stessa scuola nel Regno Unito.

Come nelle più belle favole, il destino ha voluto che si rincontrassero 12 anni dopo ad un concerto di Alanis Morisette: lì sarebbe scoccata la fatidica scintilla. “E’ la prima volta che sono in una relazione in cui non sento di dover salvare qualcuno” ha spiegato la Delevingne in una intervista a Vogue. Insomma, dopo molte storie d’amore turbolente, Cara pare aver finalmente trovato una spalla solida su cui poter contare anche nei momenti più difficili.

La turbolenta vita sentimentale di Cara Delevingne

Allergica alle etichette, Cara Delevingne si è spesso definita ‘pansessuale’: “Ci sono volte in cui mi sento molto femminile, altre in cui mi sento più uomo. Non importa come ci si definisce, se lei, lui o loro: io mi innamoro della persona” ha spiegato a più riprese la modella, sempre molto impegnata sul campo per i diritti della comunità LGBTQ.

Le voci di presenti flirt e avventure si sono susseguite nel corso degli anni, ma sono diverse anche le relazioni confermate dalla stessa attrice inglese. Tra le più lunghe ci sono quella con la cantante St. Vincent, a cui si è accompagnata dal 2014 al 2016, e quella con Ashley Benson, sua partner dal 2018 al 2020. Con l’interprete di ‘Pretty Little Liars’ si era addirittura parlato di fiori d’arancio, ma la storia è naufragata prima dei voti nuziali.