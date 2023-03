Cara Delevingne, la rinascita dopo il baratro: “sono sobria da 4 mesi”

Fonte: IPA Cara Delevingne, si confessa: "sono andata in rehab"

Cara Delevingne, supermodella e attrice amatissima a livello internazionale, ha passato dei mesi davvero molto difficili ma adesso il peggio sembra passato.

Solo oggi, a quasi sei mesi dall’accaduto, la Delevingne ha deciso di parlare del durissimo momento che ha attraversato e dal quale sembra essere finalmente uscita.

La confessione di Cara Delevingne: “Sono stata in riabilitazione”

A settembre 2022 i video e gli scatti di Cara Delevingne avevano messo in allerta i fan della supermodella e attrice. La trentenne britannica era infatti stata immortalata a piedi nudi e in evidente stato confusionale all’aeroporto di Van Nuys di Los Angeles.

All’epoca Cara non rilasciò alcuna dichiarazione sull’accaduto e solo oggi ha deciso finalmente di aprirsi e per farlo ha scelto le pagine della rivista di moda per eccellenza: Vogue America.

“Sono sobria da quattro mesi” – ha dichiarato la supermodella – “Sapevo solo che se avessi continuato a percorrere la strada che stavo percorrendo sarei morta o avrei fatto qualcosa di davvero stupido”.

A darle la scossa per salvarsi, ha confessato Cara, sono state proprio le ormai famosissime immagini che hanno fatto il giro del mondo qualche mese fa: “All’epoca avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È assurdo: mentre ero in quelle condizioni pensavo di divertirmi”.

“Quando ho visto le foto” – ha ammesso – “Ho pensato: ‘ok, non ho un bell’aspetto’. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà; quindi, in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà”.

Oggi la Delevingne, come lei stessa ha sottolineato, è sobria da quattro mesi e nel raccontare ciò che le è accaduto ha voluto anche mandare un messaggio di speranza per chi vuole uscire dal baratro: “Le circostanze difficili non devono trattenerci o definirci”.

“C’è speranza. Abbi sempre speranza”, ha chiosato l’attrice, “Io adesso sono proprio qui e sono grata, orgogliosa e pronta per tutto ciò che verrà. Ricorda che non è mai troppo tardi per cambiare la direzione della tua storia. A chiunque là fuori stia ancora lottando, non arrenderti, non sei solo”.

Cara Delevingne: l’infanzia difficile e il matrimonio fallito con Ashley Benson

Non è la prima volta che Cara Delevingne ammette di avere problemi di natura psicologica: la supermodella, infatti, ha più volte sottolineato che per lei è stato difficile – soprattutto da adolescente – scendere a patti con la propria pansessualità e nell’intervista a Vogue ha raccontato a cuore aperto della sua infanzia alquanto complessa.

“Mi sono svegliata con i postumi di una sbornia all’età di 7 anni”, ha ricordato Cara Delevingne che, a soli 10 anni, ha iniziato a usare sonniferi per lenire la propria insonnia e a 15 ha avuto un esaurimento nervoso.

Nonostante il passato burrascoso e l’incidente di percorso di settembre (che molti avevano attribuito alla brutta influenza che l’attrice Amber Heard avrebbe avuto su di lei), pare che Cara sia più decisa che mai di proseguire il suo rehab in dodici fasi che sembra stia procedendo a gonfie vele.

Al di là dell’infanzia, anche gli ultimissimi anni non sono stati facili emotivamente da gestire per la supermodella, soprattutto a causa della fine della relazione con la collega attrice Ashley Benson. Le due si erano sposate nell’agosto del 2019 nella Little Chapel a Las Vegas per poi lasciarsi nel maggio del 2020, meno di un anno dopo.

Sembra che nel percorso di rinascita che Cara sta affrontando, sia stato fondamentale l’aiuto delle persone a lei care – “Per loro è stato spaventoso vedermi in certe condizioni”, ha raccontato – tra cui spicca la sua grande amica Margot Robbie.