Cara Delevingne, incendio distrugge la sua casa da 8 milioni di dollari : le foto

Distrutta la casa di Cara Delevingne ma per fortuna l'attrice era in Inghilterra: un incendio così grande da richiedere quasi 100 vigili del fuoco

Fonte: IPA Cara Delevingne, attrice e modella

Si torna a parlare di Cara Delevingne e non per motivi professionali. La famosa attrice e modella ha infatti visto la propria casa andare a fuoco, come svelato da Tmz. Il tutto è avvenuto quest’oggi nel cuore della notte. Un incendio di dimensioni considerevoli, che ha richiesto l’intervento di numerosi soggetti per poter essere domato.

La proprietà è in Studio City e ha iniziato a bruciare intorno alle 3.52 di notte (quasi mezzogiorno in Italia). Rapida e imponente la risposta da parte dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lottare per avere la meglio sulle fiamme, che di fatto hanno invaso la casa, divorandola in numerosi punti.

Cos’è accaduto

Poco dopo l’inizio dell’incendio, circa 5 minuti dopo l’orario che viene indicato come quello d’avvio, è giunta una chiamata ai servizi d’emergenza. È ciò che riporta una fonte al famoso giornale.

All’arrivo, i vigili del fuoco si sono rapidamente resi conto di come il problema risiedesse principalmente in una stanza posta sul retro della proprietà. È lì che l’incendio ha avuto inizio ma non si tratta dell’unica area profondamente danneggiata. Le fiamme si sono poi propagate, raggiungendo anche la struttura principale.

Fonte: IPA

Un dramma per Cara Delevingne, che dovrà rispondere alle necessarie e ovvie domande per tentare di dare risposta al caso. Non è ancora chiara, infatti, quale possa essere stata la causa scatenante dell’enorme incendio.

Pare che le fiamme si siano propagate in soffitta, con parte della struttura crollata. I vigili del fuoco sono stati impegnati sul posto per più di due ore, al fine di contenerlo inizialmente e infine spegnerlo del tutto. Considerando le dimensioni del disastro, l’ansia dei soccorritori era rivolta anche all’incolumità dei presenti. Per fortuna non sono state riportate vittime ma si parla di alcuni feriti.

Come sta Cara Delevingne

Una delle persone ferite è un pompiere, caduto da una scala mentre tentava di spegnere l’incendio. A ciò si aggiunge un occupante della casa, che ha ricevuto delle cure immediate dopo aver inalato del fumo.

Cara Delevingne è incolume, anche se profondamente colpita dalla notizia, ovviamente. L’attrice e modella infatti non era in casa al momento dei fatti. Attualmente è in Inghilterra, come comprovato da alcune foto scattate appena il giorno prima dell’incendio. Per l’intera settimana è andata infatti in scena al Playhouse Theatre di Londra.

L’indagine sull’accaduto è in corso e, per comprendere al meglio l’entità dell’incendio, basti pensare che sono stati schierati sul posto ben 94 vigili del fuoco, con un totale di 13 mezzi al servizio sulla scena. A ciò si sono aggiunte quattro ambulanze.

Fonte: IPA

Un tesoro architettonico profondamente danneggiato. Un’abitazione di cui Cara Delevingne andava particolarmente fiera. Costruita nel 1941 per la famiglia Von der Ahes, fondatori di una celebre catena di supermercati. Ha vissuto più di un’epoca, dunque, e tra non molto compirà un secolo. Un disastro economico, emotivo e architettonico, dunque.

L’attrice ha affidato a una storia Instagram il proprio stato d’animo. Ha pubblicato una foto dei suoi gatti con un post: “Il mio cuore è spezzato oggi. Non riesce a credere che la vita possa cambiare in un battito d’occhio. Abbiate a cuore ciò che avete”.