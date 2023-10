I look più belli con gli UGG: prendete spunto dalle star

Fonte: Getty Images-IPA Gigi Hadid, Jennifer Lopez ed Emily Ratajkowski con gli Ugg

Con l’arrivo dell’autunno, smessi sandali e infradito, torna la voglia di scarpe chiuse, comode e calde. Motivo per il quale da qualche tempo a questa parte gli UGG sono stati eletti dalle celeb le calzature “must have” della stagione fredda (ma non solo, visto che vengono sfoggiati anche d’estate e il brand ha cominciato a produrre modelli sandalo estivi).

Da Los Angeles a New York, da Parigi a Londra, attrici, cantanti e influencer li sfoggiano declinandoli su outfit differenti, dal casual sportivo all’elegante. Perché non piaceranno a tutte (la cosidetta moda “ugly chic”: qualcosa di comodo ma non classicamente attraente), ma gli UGG sono senza dubbio, oltreché confortevoli, estremamente versatili. E per quelle che lamentano il fatto che sono troppo bassi, da un paio d’anno hanno cominciato a produrre modelli platform, che regalano quasi 6 cm di altezza grazie al plateau.

Vediamo insieme alcuni esempi di look e abbinamento: guardate, prendete spunto – se volete – e imitate!

Emily Ratajkowski e i nuovi UGG Classic Dipper

Emily Ratajkowski a passeggio per New York, a settembre 2023, con l’ultimo modello, gli UGG Classic Dipper, sfoggiati con maxi gonnellone in maglia e micro giubbino di jeans

Fonte: IPA

Gigi Hadid e gli UGG Classic Ultra Mini

La super top Gigi Hadid a New York, look super casual: tuta azzurra e gli UGG Classic Ultra Mini dotati di plateau di 5 cm

Fonte: IPA

Kaia Gerber e gli UGG Classic Mini

Nel 2021 sono stati lanciati, e diventati subito di tendenza, i Classic Mini (senza plateau) come quelli che sfoggiava Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e top model del momento. Abbinati, nel suo caso, a leggins, felpa e calzettoni. Very casual, very chic!

Fonte: Getty Images

Gabriella Berdugo e gli UGG Disquette

L’influencer ed esperta di stile Gabriella Berdugo con un modello di ciabatte UGG, le Disquette Slippers, nel colore chestnut (pelo e plateau di 5, 5 cm), abbinate a jeans, maxi trench e maglia tricot.

Fonte: Getty Images

Selena Gomez e gli UGG Tasman

La cantante Selena Gomez con un modello particolare di Tasman, le ciabatte più famose UGG.

Fonte: Getty Images

Jennifer, J.Lo e Cara con gli UGG Classic Mini e Ultra

Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez e Cara Delevingne con tre declinazioni diverse degli UGG Classic, Mini e Ultra: blu e con un look super casual per la Lawrence, tradizionali Chestnut per J.LO, abbinati a leggins colorati e pelliccia, e ultra mini per la top Cara Delevingne.

Fonte: Getty Images-IPA