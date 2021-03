editato in: da

I texani sembrano non voler scendere dalla cresta dell’onda: super casual e portabilissimi anche in primavera, i Texas boots possono essere indossati in vari contesti, tutti ovviamente molto easy. Vediamoli insieme.

Texani, come indossarli con stile in primavera: con l’impermeabile over

Se le gambe sono il vostro punto di forza, o anche se avete polpacci o caviglie importanti, i texani portati con un impermeabile ben sopra il ginocchio e la gamba nuda sono un’ottima idea per la mezza stagione. Il mio consiglio è quello di scegliere un gambale largo e comodo, in modo che la gamba non sia fasciata e risulti slanciata e sottile.

Texani, come indossarli con stile in primavera: con il cappotto

Guardate con che stile li indossa Tallulah Belle Willis, figlia di Bruce WIllis e Demi Moore: cappotto dal taglio over, pantaloni morbidi e taxani addirittura bicolore. Se avete stivali di questo tipo, quindi colorati e particolari, scegliete capi dal taglio e dal colore pulito e basic, in modo da farli risaltare al massimo.

Texani, come indossarli con stile in primavera: con la mini glitter

Pull stampato e mini glitter: i texani riescono a rendere più casual questo look evitando l’effetto cenone di San Silvestro. Per chi invece preferisce il denim, vi rimando alla foto che segue.

Texani, come indossarli con stile in primavera: con la mini in jeans

Che sia mini o che siano shorts, le le gambe sono un vostro punto di forza indossare i texani con un capo corto è un’ottima idea. Un piccolo suggerimento per voi: se avete gambe particolarmente lunghe, potete optare per lunghezze a metà polpaccio. In caso contrario, preferite lunghezze appena sotto il ginocchio ed evitate accuratamente i modelli alla caviglia, perché tendono a tagliare la figura.

Texani, come indossarli con stile in primavera: idee di shopping

Se vi piace il gusto hippy chic, potete optare per modelli in cuoio, dal gambale alto, decorati magari con applicazioni turchesi oppure in metallo lavorato: per un Coachella in versione europeo!

Se invece siete amanti del nero, potete optare per un modello che illumini tutto il look: bianco o silver in questo caso sono perfetti come tocchi di luce!

Se invece preferite un modello più femminile, perché non provare con i tacchi? Sono texani in versione un po’ rivista, ma la stella da sceriffo li colloca immediatamente in contesto western!