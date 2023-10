Texani e Camperos: gli stivali cool dell’autunno a meno di 100€

Fonte: IPA Stivali Texani e Camperos: la selezione sotto i 100 euro

Anche quest’anno, gli stivali Texani e Camperos si confermano di grande tendenza: dalle passerelle allo streetwear, tutti li vogliono, tutti li comprano. Il segreto del successo? La loro versatilità, dai look più casual al tocco cool ad un outfit serale, si adattano al meglio in tutte le occasioni, così da poterli indossare dalla mattina alla sera.

Ultimo ma non per importanza, il fattore tacco: ricordi quando nel 1966 Nancy Sinatra cantava “These boots are made for walking”? La canzone faceva riferimento agli stivali texani perché sono proprio fatti per camminare, essere comodi, muoversi agilmente e proteggere il piede.

Non a caso, hanno la peculiarità di avere un tacco largo e comodo, per cui, anche osando con qualche centimetro in più, sarai sempre comoda e stabile.

Ma si fa presto a dire Texani e Camperos… che differenza c’è tra questi due modelli di tendenza?

Texani o camperos?

Anche se spesso vengono scambiati, Texani e Camperos presentano delle differenze: gli stivali texani hanno la punta affusolata verso l’alto, dato dalla necessità di facilitare i cavallerizzi durante la monta e nell’utilizzo delle staffe del cavallo e il tacco a trapezio rovesciato, mentre i Camperos richiamano gli stivali da equitazione, con la punta stondata e il tacco largo e rettangolare. Entrambi incarnano perfettamente lo stile country e sono entrati nell’immaginario collettivo della storia recente metà degli anni ‘50, indossati da personaggi famosi Marilyn Monroe, Elvis Presley e Shirley McLane per creare outfit audaci, ribelli e sensuali.

Camperos o Texani alti

Gli stivali texani alti donano davvero a tutte le fisicità. Perfetti da a abbinare minigonne e vestiti corti come Valentina Ferragni, puoi scegliere un modello aderente oppure una linea più vaporosa per uno stile più boho. Ricordati che gli stivali texani alti saranno i protagonisti: scegli un top basico e una giacca over dai toni neutri per accompagnare e completare l’outfit.

QUEEN HELENA Camperos Stivali Texani con Tacco Western Stivaletti a Punta Cowboy

Perfetti anche per osare e creare look a contrasto, come l’inaspettato abbinamento con con un abito sottoveste sexy e chic, proprio come ha scelto per il suo outfit Emily Ratajkowski. E pensare che Emily non è alta come le sue colleghe top model, eppure questo modello le regala slancio e sensualità. Un outfit tutto da copiare!

Offerta IF Fashion Cowboy Western Scarpe da Donna Stivali Stivaletti Punta Camperos Texani Borchie ML61

Puoi sceglierli traforati per far intravedere la gamba o per creare maggior contrasto una volta infilati i jeans dentro gli stivali.

IF Fashion Stivali Stivaletti Texani Cowboy Western Scarpe da Donna Punta Camperos

Se ti senti davvero una camperos addicted, completa la tua collezione con pezzi più audaci ma sempre con stile. Che ne dici di aggiungere delle frange al tuo modello preferito?

Toocool Stivali Donna Texani Western Frange camperos Punta

Camperos o Texani bassi

Il Texano o Camperos corto è sicuramente il più versatile e comodo: perfetto nelle mezze stagioni ma anche d’inverno, rende cool anche l’outfit più semplice se scelto di un colore inaspettato.

Giulia Salemi ha scelto il rosso fuoco per il suo viaggio on the road, noi ti proponiamo anche un’alternativa azzurro jeans, bellissimo da abbinare alle tinte cuoio.

Makmeoyw Stivali Cowgirl

Kenmeko Stivali Donna Moda Slip-On in Pelle Punta Tonda Scarpe col Tacco Basso Cowboy Knight

Se scegli un total black come Olivia Culpo, punta tutto sullo stivaletto dalla punta decisa. Guarda come eleva tutto il look uno stivale nero ma cool come un texano basso: Olivia sa il fatto suo e copiarla è facilissimo.

Offerta DREAM PAIRS Donna Stivali Cowboy Camperos Western Altezza Polpaccio Scarpe Stivaletti Texani

Se per te il Texano o il Camperos significa cuoio e colori della terra, affidati a questo super affare Amazon Essentials in vero cuoio. sarà il tuo passe-partout dalla mattina alla sera.

Amazon Essentials Amazon Essentials Stivaletti da Cowboy Donna vero cuoio

Vera pelle top quality

Una delle peculiarità dello stivale Camperos e Texano è la pelle o il cuoio: la natura selvaggia dove sono nati questi modelli, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, non faceva sconti. Per questo, anche le calzature devono diventare più resistenti per resistere ai morsi degli animali, alle piante spinose e alle cadute: così i veri Camperos e i veri Texani nascono per essere rigidi e la loro pelle è dura e resistente. Se adesso non abbiamo più bisogno di tale tempra ma ricerchiamo in questo modelli le stesse vibes con la comodità del pellame e del cuoio moderno, ecco una selezione di alcuni modelli – alti, medi e bassi – in vera pelle sopra i 100€.

Grinders Buffalo Stivali Unisex di Pelle Stile Cowboy

Felmini Stivaletti Cowboy & Biker - in Pelle Genuina - Marrone

Nero Giardini Stivali Donna In Camoscio

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram