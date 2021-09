Giacche di pelle: i must have della stagione a meno di 100 euro

C’è sempre posto nel nostro armadio per le giacche di pelle, soprattutto quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano. Confermate? Si tratta di un capo stagionale must have, che non ha bisogno di presentazioni, ma che è fondamentale per la creazione di look grintosi e davvero incredibili da indossare e sfoggiare ogni giorno. E quale occasione migliore, se non l’inizio di una nuova stagione, per rinnovare il guardaroba?

Casual, ribelli e sensuali: questi sono gli outfit dell’autunno che possiamo creare grazie alle giacche in pelle sintetica, le vere star dei nostri look. Sono loro a permetterci di realizzare delle vere e proprie divise metropolitane da indossare ogni giorno, ma anche mix and match più ricercati e sensuali. Per questo ne abbiamo selezionate alcune, a meno di 100 euro, da acquistare subito. Siete pronte per lo shopping?

Giacche in pelle sintetica a prezzi folli su Asos

Se avete deciso di rinnovare il guardaroba autunnale, vi anticipiamo che non ci sarà bisogno di svuotare la vostra carta di credito perché su Asos sono in vendita i migliori modelli di giacche in pelle a meno di 100 euro.

Bershka, Lipsy London e Vero Moda sono solo alcune delle aziende d’abbigliamento che propongono giacche in pelle sintetica pronte solo da essere acquistate e indossate.

Perfetta per ogni occasione, e ideale per creare dei look iconici che abbiamo già visto indosso a influencer e celebrities, la giacca in pelle è il capo d’abbigliamento must have per l’autunno, l’unico in grado di conferire all’outfit un aspetto grintoso e sensuale.

Abbiamo selezionato per voi 5 giacche in pelle sintetica a meno di 100 euro da acquistare subito su Asos. Vediamole insieme.

Giacca mum stile anni ’90

C’è sempre una giusta occasione per indossare una giacca in nuova, e nel nostro caso è l’arrivo dell’autunno. Con quel fascino vintage e un po’ sfacciato tipico degli anni ’90, questa giacca in pelle sintetica nera, ci permetterà di creare dei look perfetti sia per il giorno che per la sera. La presenza della cinta, da avvolgere in vita, ci consente di creare anche outfit eleganti e originali.

Trovate la giacca mum stile anni ’90 a soli 57,99 euro su Asos.

Giacca biker in pelle sintetica curvy

Trovare delle giacche in pelle capaci di valorizzare le forme, la sensualità e la femminilità della silhouette non è sempre un’impresa facile. A soddisfare le nostre richieste, però, ci ha pensato Vero Moda Curve, proponendo un modello grintoso e audace da indossare questo autunno. Il taglio tradizionale e la chiusura con zip asimmetrica rendono questo capo assolutamente perfetto per ogni corpo.

Trovate la giacca biker in pelle sintetica a 55,99 euro su Asos adesso.

Giacca nera in pelle sintetica

Se siete alla ricerca di un grande classico che possa trasformarsi in un capo d’abbigliamento evergreen, da indossare in ogni occasione, la giacca nera in pelle di Vila è il capo d’abbigliamento che fa per voi. L’aggiunta delle zip sulle maniche e il rever classico con borchie sono i dettagli che ci hanno fatto innamorare di questa giacca. Ha colpito anche voi?

Non lasciatevi sfuggire la giacca nera in pelle sintetica a soli 49,99 su Asos.

Blazer oversize in pelle sintetica marrone cioccolato Bershka

Tra le tendenze del momento troviamo anche il blazer in pelle sintetica nella sua versione marrone cioccolato, ideale per tutte le donne che cercano un look grintoso e deciso da sfoggiare in autunno. Firmato da Bershka, questo capo d’abbigliamento unisce tutta la praticità del blazer alla sensualità del tessuto in pelle per una giacca da indossare a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Il blazer oversize in pelle di Bershka è in vendita a soli 29,99 euro su Asos adesso.

Giacca in stile motociclista verde salvia

Il verde salvia è una nuance tanto indossata quanto apprezzata durante le mezze stagioni. Per questo nella nostra selezione di giacche in pelle a meno di 100 euro per questo autunno, non poteva mancare un modello declinato in questa versione. La giacca in stile motociclista firmata Lipsy London, è perfetta per chi vuole osare con un look al di fuori dell’ordinario. Le mostrine sulle spalle rendono grintoso il look, ma il verde salvia conferisce un allure delicata che rende il capo d’abbigliamento perfetto anche per le occasioni più eleganti.

Trovate la giacca in stile motociclista verde salvia su Asos a soli 65,99 euro.