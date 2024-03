Il ritorno del western style: i look delle celebs che non passano inosservati

Fonte: IPA Beyoncé con cappello da cowboy bianco

Avremmo dovuto capirlo: gli indizi hanno giaciuto disseminati qua e là nell’ampio panorama moda degli ultimi anni, tra la presenza semi costante degli iconici camperos, mai realmente tramontati, a riproporre mise in piena regola coachella dai primi raggi di sole primaverile sino all’autunno, e gli orli delle gonne adorni di fitte frange mosse dall’aria. L’evidenza più lampante, poi, è stata indubbiamente l’apparizione della scorsa estate, sul grande schermo, di Margot Robbie nei panni della celebre bambola della Mattel in una versione cow-girl ad alto tasso di glamour, di rosa vestita da capo a piedi. Insomma, i sintomi di quelli che potremmo definire a tutti gli effetti una ricaduta per l’amore incondizionato verso lo stile western sono sempre stati lì, davanti ai nostri occhi distratti. Ora più svegli e vigili di fronte al recente annuncio della Queen Beyoncé del suo nuovo album, Renaissance Act II, un progetto musicale dalle piene country vibes pronto a far da colonna sonora alla tendenza.

Ai fan in visibilio toccherà portare pazienza fino al prossimo, oramai vicinissimo, 29 marzo: un’attesa resa meno aspra dalle nuove tracce in sottofondo come una dolce compagnia. “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages” risuonano oramai nell’udito collettivo da più di un mese, e trasportano in men che non si dica tra campi sconfinati e ranch con tutto il ritmo caratterizzante della musica country. Una svolta di stile in toto per l’artista, la quale non solo si è gettata a capofitto in un nuovo viaggio musicale ma che ha abbracciato il cosiddetto coutrycore anche nell’abbigliamento. Immancabile il cappello da cowboy bianco candido, sia durante le esibizioni del Renaissance tour che sul palco dei recenti Grammy Awards: prima ma fondamentale parte di un’intera cowboy ensemble, disegnata nientepopodimeno che dal direttore creativo di Louis Vuitton, alias Pharrell Williams.

Sembra, però, che Beyoncé non sia la sola ad aver subito il fascino vintage dei territori selvaggi tipici del Far West. La stessa Lana del Rey, infatti, appena qualche tempo fa aveva proposto una personalissima versione tutta nuova della celebre “Stand By Your Man“, figlia dell’icona della musica country Tammy Wynette, e realizzato una splendida cover di “Take Me Home, Country Roads” di John Denver.

È country-core: gli outfit di ispirazione western da copiare alle star per questa primavera

Dal palco ai défilé (con una breve parentesi cinematografica grazie al successo di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese) inutile dirlo, è stato un fugace attimo. Ci ritroviamo di fronte ad un universale e ritorno di fiamma con il country-style, ricco di tutti i simboli ricorrenti propri della tipica cultura western: cappelli a falda larga ed estrosi stivali da cowboy customizzati, look total denim, capispalla in suede – per gli amici il tessuto scamosciato – e frange. Più che mai tale western revival è riemerso sulle passerelle parigine calcate in tempi recenti, con le proposte pensate per l’autunno/inverno 2024 ideate dal luxury brand Louis Vuitton: gli elementi ricorrenti? Ovviamente jeans a profusione, borchie metalliche, frange ad impreziosire qualsivoglia outfit, meravigliosi camperos lavorati a mano e cappelli a tesa larga, il tutto in una coerente palette che esplorava i toni della terra.

Alla memoria dei più scrupolosi fashion addicted, però, non sarà certo sfuggito un piccolo dettaglio: l’amatissimo modello texano era stato avvistato con largo anticipo addirittura a partire dal febbraio 2023 presso le sfilate di Philipp Plein, sempre a fianco di immancabili copricapo da cowboy, solo quella volta decisamente rivisitati in una inedita e lussuosa versione.

L’impronta country un vero e proprio calco, ma i capisaldi emblematici dello stile erano testualmente ricoperti di lucenti strass: l’intera superficie dei cappelli era colma di cristalli di varia dimensione, proposti anche in lucida pelle nera ad effetto vinile, mentre l’onnipresente tessuto denim vittima di una meravigliosa metamorfosi patchwork. Scorrere il carosello sottostante per lustrarsi letteralmente gli occhi.

Insomma, non vi è più dubbio: ci troviamo di fronte ad un grande amore, e con tutte le ragioni a renderlo tale. Il country-core è infatti da considerarsi a tutti gli effetti una delle tendenze moda più forti in assoluto non solo di questa novella primavera, bensì dell’estate che ci attende. Come ricreare look quanto più fedeli all’estetica in questione? Ebbene, ce lo insegnano proprio le star, deliziandoci di preziosissimi spunti fashion giorno per giorno. Vediamo insieme di seguito alcuni dei meglio riusciti.

Beyoncé

Come non iniziare da lei: da regina del pop a regina del country è stato un attimo, e con che stile. Beyoncé ha oramai fatto del western style il suo signature look, indossandolo senza sosta e regalandoci sempre nuovi motivi per stupirci enormemente. Dal tailleur nero con tanto di papillon in seta e strategico pantalone a palazzo, sino a questa scintillante mise sul filone Philipp Plein. Color ghiaccio dal capo – coperto da foulard gioiello – all’estremità dello stivale cuissardes, interamente tempestata da cristalli ad ornare anche il blazer-dress con scollo generoso.

Kim Kardashian

Basic look, seppur in pieno stile country anche per Kim Kardashian. L’imprenditrice statunitense ha deciso di optare per una semplice t-shirt grigia con stampa vintage – ovviamente illuminata da collier di brillanti – per accompagnare il pezzo forte in tutta discrezione: un pantalone nero a zampa interamente di pelle e finemente lavorato, impreziosito da borchie, cinturone e ricami così come la borsetta.

Bella Hadid

Una proposta decisamente più portabile quella di Bella Hadid la quale, in occasione del proprio compleanno, ha scelto di abbinare un top dal taglio a corsetto in blue denim, con scollo a barca strutturato, coronando l’outfit con un cappello da cowgirl, dei camperos in camoscio ed un paio di semplici jeans a zampa neri.

Carolina Stramare

Voliamo nella penisola italiana con Carolina Stramare: l’ex Miss Italia per una recente campagna ha indossato un completo total white composto reggiseno a balconcino in pizzo e pantalone morbido e ampio, chiudendo il look con un candido cappello a falda larga tipico della cultura western.

Alessandra Ambrosio

Audace, infine, l’interpretazione della tendenza da parte della modella brasiliana Alessandra Ambrosio. Questa volta il mood è decisamente sensuale, completo di calze a rete, così come i guanti, corsetto lucido con cinturini e gonnellina a pieghe.