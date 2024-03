Colori moda primavera-estate 2024, ecco quali faranno tendenza

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Tendenze colori moda primavera/estate: quali colori indosseremo secondo le passerelle

Con un brusco salto temporale a provocare una serie infinita di capogiri, se appena ieri il nostro più grande dilemma era individuare la perfetta ensemble natalizia per brillare durante le feste oggi il vero problema è già escogitare quale sia il look vincente per la bella stagione. La primavera, seppure ancora un po’ timida, pare essere praticamente alle porte ed ogni look avvistato alla recente Milano Fashion Week non ha fatto altro che solleticare pericolosamente la nostra fantasia, tra capi da sogno e linee tutte nuove.

L’oramai noto ed amatissimo quiet luxury colpisce ancora: le silhouette da ricercare saranno quelle essenziali su modelli senza tempo e materiali classici, ma tutto è oggetto di nuove interpretazioni. Lo stile da prediligere per la primavera/estate che verrà avrà come parola d’ordine la semplicità, in chiave, però, più ricercata. Confuse? In altre parole: poche saranno le stampe a farla da padrone così come gran pochi saranno i decori, con una maggiore attenzione prestata ai tessuti ed ai minimi dettagli, i quali si faranno sempre più ricercati. Regnerà sovrano il cosiddetto minimalismo, il quale riempirà le strade di autentica eleganza. Eleganza resa brillante dal colore.

I colori moda primavera/estate 2024

Dopo aver brevemente passato in rassegna l’identikit della tendenza fashion preponderante da qui alla fine dell’estate, infatti, non ci resta che approfondire un altro discorso fondamentale ossia quello che prevede l’esplorazione della palette contenente le sfumature che ben presto prenderemo ad amare. I colori moda di tendenza per la primavera/estate 2024 rispecchieranno fedelmente l’instancabile ricerca della semplicità poc’anzi descritta, viaggiando lontano quanto più possibile dai toni vividi e sgargianti che hanno dominato i guardaroba degli ultimi anni.

Parliamo di una palette cromatica naturale, fatta di bianco – un assoluto must-have di stagione – profondi, e ben poco primaverili per definizione, blu notte e nero sino a culminare in deliziose tonalità pastello, quelle note a tutti come “sorbetto”. Vi saranno ovviamente poi accenti pop: spiccherà l’energico color ciclamino, ancora il rosa Barbie, il rosso, il verde menta, il giallo e l’azzurro i quali entreranno vivamente in competizione con il color burgundy, il bordeaux, in termini spicci. Il tocco prezioso? Quello costituito dall’oro e dall’argento. Ora che abbiamo provveduto a dare una parvenza d’impronta del panorama colori che ci aspetta, possiamo dunque passare a capirne di più. Vediamo di seguito insieme nel dettaglio un approfondimento in merito alle nuance sopracitate (ma non solo) accompagnato da qualche abile consiglio a proposito di come abbinarle al meglio. Pronte?

Rosa

Emblema di femminilità e dolcezza nonché tacita dichiarazione di romanticismo, abbiamo visto il rosa cavalcare le passerelle nello scorso 2023 tramite l’accattivante tonalità simbolo della nota e amatissima bambola della Mattel. Capace di coniugare l’animo romantico alla giusta dose di glamour, vedremo presto questo colore imperversare ancora per un po’ in tale gradazione così come assumerà connotazioni tutte nuove attraverso i toni più delicati del cipria e del rosa baby, chiari ed impalpabili.

Grigio Tailoring

Grey is the new black? Pare di sì e no, non stiamo affatto esagerando. Lo abbiamo potuto notare ed ancora lo stiamo sperimentando durante questi ultimi mesi invernali, il grigio sembra aver lentamente sottratto il trono al nero in quanto colore neutro e portabile da indossare letteralmente in ogni occasione in chiave passepartout. Non c’è capo che non si sia amato in questa nuance, tanto su classici capispalla quanto su gonne e pantaloni. Chic e versatile il grigio ha tutte le carte in regola per conferire persino al look più austero nuova raffinatezza, irrinunciabile tanto da prendere posto anche nei nostri guardaroba primaverili, precisamente in una particolare sfumatura denominata tailoring, la quale strizza l’occhio alla nota moda minimal anni ’90.

Plastic nude

Sembra, poi, che persino i colori di tendenza per la primavera/estate assorbiranno – e testualmente – lo spirito d’essenzialità trasudato dall’impetuosa corrente esercitata dal quiet luxury: minimal e sensuale, non esiste modo migliore per indossare la semplicità che scegliere il color nude, in chiave canonica oppure di gran lunga più sfacciata proprio come il trend del plastic nude comanda.

Verde menta o verde salvia?

Quale tonalità, se non il verde, è in grado di incarnare eloquentemente la piacevole brezza primaverile? Gradazioni delicate, fresche ed accese, prenderanno a tingere le mise dell’imminente futuro spaziando dalle più accese fino ai prediletti verde menta e verde salvia. Come abbinarli? Se visti accanto alle altre meravigliose tonalità sorbetto restituiscono un’aria sobria e romantica, in contrasto con il rosso l’accoppiata è addirittura esplosiva.

Azzurro polvere

Se prima il contesto temporale era la primavera, qui la voce narrante urla “estate”: l’azzurro prenderà, a brevissimo, a coprire il ruolo da protagonista in questa bella stagione, anche in total look, di gran classe se in coppia con il marrone ma in grado di dare il meglio di sé grazie al complementare arancione.

Giallo burro e limone

Vivace, luminoso, vitaminico. Il giallo limone sta definitivamente per tornare, ma accompagnato da un tono ben più tenue e discreto quale il burro. Questa la gradazione di giallo che promette di rendere ancor più eleganti i nostri look primaverili da giorno, bellissima indossato da sola da capo a piedi oppure vicino al sopracitato azzurro polvere.

Burgundy

Fuori tempo? Assolutamente no: benché per eccellenza considerato un colore prettamente invernale, il burgundy è ora piuttosto da valutare come simbolo di lusso, da indossare su linee pulite perfettamente in sintonia con il concetto di quiet luxury.

Bianco ottico e crema

Se abbiamo una certezza, questa è come il bianco ottico seguiti a costituire un vero e proprio must-have per la primavera/estate 2024, confermandosi un grande classico intramontabile incapace di annoiare. Lo vestiremo da capo a piedi, su spezzati ma soprattutto sugli abiti. Ennesima tinta pastello, poi, delicata quanto raffinata sarà quella del color crema: una variazione certamente meno scontata del più tradizionale bianco eppure altrettanto versatile.

Rosso

Personificando appieno lo spirito d’evergreen, il rosso continuerà a mietere vittime anche in occasione della bella stagione. Lo abbiamo visto sulle passerelle della stagione invernale nelle sue declinazioni più accese su abiti adorni di grandi rose applicate, le quali proseguiremo ad indossare nei prossimi mesi. Audace, sensuale e grintoso sarà ancora il rosso la vera dichiarazione di stile.

Oro e argento

La tranquillità trasmessa dai toni pastello tra le tendenze colore per la primavera/estate 2024 sarà poi intervallata da coraggiose sfumature metalliche a conferire grande grinta agli outfit. Capi specchiati e tessuti filati lamé avranno un ruolo centrale per i nostri look da sera.

Marrone

Proprio come il grigio anche il marrone cioccolato seguiterà ad essere una validissima alternativa da preferire al nero. Caldo e profondo, tornerà a fare tendenza persino in estate abbinato ad altri toni della terra quali il beige ma anche vicino al rosa, all’azzurro ed al rosso a creare contrasti saturi ed interessanti.

Rosa pesca

Non possiamo davvero che terminare il nostro viaggio cromatico con la dolcissima tonalità del rosa pesca, probabilmente la più estiva in assoluto. Già adocchiata sulle passerelle lo scorso anno, quest’anno si afferma con più forza tanto da essere eletta come colore Pantone 2024, quello noto al mondo come “Peach fuzz”.