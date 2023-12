Peach fuzz, colore Pantone 2024. Tutte le idee beauty da copiare

Una sfumatura calda a metà tra il rosa e l'arancione perfetta per makeup sunkissed e chiome luminose. Come includerlo nel beauty

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Si chiama "Peach Fuzz" ed è il colore del 2024 secondo Pantone

Appuntamento fisso, anche per il 2024 Pantone ha decretato il colore dell’anno. La nuova nuance si chiama Peach Fuzz, codice 13-1023, ed è una sfumatura calda e avvolgente che vira tra l’arancione e il rosa, il tutto in chiave pastello.

Dopo il “Viva Magenta” – un rosso freddo con un pizzico di blu – del 2023, il colore dell’anno vuole trasmettere sensazioni confortevoli, calme e avvolgenti. Perfetto da includere nel beauty, dal makeup ai capelli, Peach Fuzz è già protagonista di trucchi inediti, che trasportano già all’estate. Ecco come utilizzarlo.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Peach Fuzz, il nuovo colore Pantone 2024

«PANTONE 13-1023 Peach Fuzz cattura il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri. È una tonalità di pesca delicata e morbida il cui spirito onnicomprensivo arricchisce l’anima, il corpo e la mente» spiegano dal Pantone Color Institute, autorità mondiale in fatto di colore.

«Una tonalità calda e accogliente che evidenzia il nostro desiderio di unione con gli altri e i sentimenti che questo crea, Peach Fuzz presenta un approccio fresco ad una nuova morbidezza.

Sottilmente sensuale, è una tonalità di pesca sentita che porta una sensazione di tenerezza e comunica un messaggio di cura e condivisione, comunità e collaborazione. Altamente suggestivo di buon gusto, Peach Fuzz è un dono ai sensi, creando un rapporto simbiotico tra il nostro senso del gusto, della vista, del tatto e del profumo» spiegano nella didascalia del post di Instagram.

Un colore quindi che: «Risuona con la compassione, offre un abbraccio tattile e unisce senza sforzo la giovinezza con l’intramontabilità» racconta Leatrice Eisemann Direttore esecutivo, Pantone Color Institute™.

Il colore poi è gentile, dolce e arioso, rievocando una nuova modernità. Il suo valore è che si concentra sull’esperienza umana che arricchisce e nutre corpo, mente e anima, ma è anche un tono pesca sofisticato e contemporaneo con una leggerezza gentile che viene fuori col tempo ma è in grado di portare una bellezza importante e necessaria al mondo digitale. Poetico e romantico, è un tono pesca nitido con un’aria vintage. Peach Fuzz rispecchia il passato ma dona un tocco di nuova modernità con un aspetto contemporaneo.

Peach Fuzz nei prodotti di bellezza

Sul sito di Pantone vengono poi consigliati i modi migliori per esaltare questo colore in ambito di design, arredamento e perfino bellezza. E, in fatto di beauty, c’è da dire che da sempre le nuance pastello sono tra le più amate e apprezzate.

«Un tono pesca contemporaneo con una profondità e una leggerezza che risaltano nel tempo, Peach Fuzz aggiunge una finitura eterea e riflettente all’acconciatura e dà vita a una carnagione rosea, naturale e splendente con tutta una serie di toni secondari» spiegano dal Pantone Color Istitute.

Sfumatura straordinariamente versatile, ravviva la pelle e aggiunge un calore morbido a occhi, labbra e guance, conferendo un allure fresco e luminoso. Dall’energia giovanile può essere abbinato a toni caldi e terrosi del marrone dando vita a trucchi avvolgenti e raffinati. Al tempo stesso il Peach Fuzz si presta anche a diventare una nuance più drammatica e glamour se unita ai toni profondi del rosso e del prugna. Il risultato? Un trucco gotic-chic che non passa di moda.

Trucco occhi Peach Fuzz: le sfumature sunkissed

Grande ispirazione beauty, il color pesca si presta perfettamente alla realizzazione di trucchi occhi romantici e sensuali, evocando le atmosfere rilassate dell’estate.

Nonostante la predominanza delle sfumature fredde (di tendenza per il 2023) quello che ci si può aspettare nei prossimi mesi sarà un ritorno alle nuance sunkissed: tonalità a metà tra il rosa e l’arancione che ricordano i colori del tramonto, avvolgenti, romantici e dal profumo estivo. Il colore Peach Fuzz vuole infatti essere porre l’attenzione sulla necessità di ritrovare nostro io interiore e dedicarci momenti di riposo, creatività e contatto umano anche con i ritmi frenetici della vita moderna.

Proprio per questo motivo queste sfumature ci aiutano attraverso il make-up a creare trucchi avvolgenti, con delicate sfumature che scaldano l’incarnato e gli conferiscono una luminosità eterea, naturale e glow.

Palette e ombretti da provare

3INA Makeup, The Eyeshadow Palette Sunset

Offerta 3INA MAKEUP The Eyeshadow Palette Sunset una palette di ombretti professionali a lunga durata in 9 tonalità opache e shimmer

Huda Beauty, Nude Obsessions Medium

Huda Beauty Nude Obsessions Medium 9 colori nei toni dell'arancione dalla texture opaca e shimmer

Fenty Beauty by Rihanna, Snap Shadows Mix & Match

Fenty Beauty by Rihanna Snap Shadows Mix & Match 6 colori nei toni del pesca

Too Faced, Sweet Peach

Too Faced Sweet Peach 18 ombretti shimmer e opachi nei toni del pesca, viola e rosa

Peach Fuzz, come scegliere la tonalità di blush

Tonalità perfetta per creare un effetto sunkissed, il blush nelle sfumature del pesca è da sempre un grande classico e si presta molto bene sia agli incarnati più chiari che quelli più scuri e intensi. Sui social è infatti possibile trovare già tantissime ispirazioni beauty per ricreare questi beauty look, dando all’incarnato un effetto baciata dal sole, immediatamente radioso e sano.

Al contrario di quanto si possa pensare, il blush di questo colore non sta bene solo alle carnagioni calde, ma anche a quelle neutre e fredde. Il motivo? Grazie alla percentuale di rosa al suo interno riesce ad adattarsi anche ai sottotoni più cool.

Non solo prerogativa dell’estate, anche in inverno si può sperimentare questo colore, creando trucchi monocromatici d’effetto e declinando la nuance su viso, occhi e labbra. Un consiglio ad esempio è quello di sfumare il blush peach nella zona degli zigomi e creare una sorta di W sul viso, applicando il prodotto anche sulle guance e setto del naso. L’effetto che si ottiene è stato definito su TikTok come “cold girl makeup”: un trucco che evoca le atmosfere dell’inverno e ricorda il viso arrossato dal freddo.

I blush da provare

Wycon Cosmetics, Partners in Time Blush

Wycon Cosmetics Partners in Time blush compatto dalla texture super fondente e altamente sfumabile

Revolution Pro, Hydra Bright Cream Blusher

Revolution Pro Hydra Bright Cream Blusher in crema con Acido Ialuronico e Vitamina E

L´Oreal Paris, Le Blush

Offerta Revolution Pro Le Blush è una polvere fondente arricchita da Vitamina C per una carnagione luminosa e uniforme

Lavera, Organic Rosy Peach

Lavera Organic Rosy Peach blush dalla texture vellutata per un effetto soft blur

Rimmel London, Fard in Polvere Maxi Blush

Offerta Rimmel London Fard color pesca in polvere in formato max per un effetto bonne mine

Rossetti Peach Fuzz, le sfumature pesca

Anche le labbra per il 2024 saranno declinate nei toni del Peach Fuzz, grazie a rossetti pesca delicati e luminosi. Spazio alla sperimentazione per quanto riguarda le texture che possono essere sheer, opache e perfino gloss.

Ideale per ravvivare il colore naturale della pelle, o esaltare le carnagioni più scure il rossetto pesca si adatta soprattutto a trucchi occhi leggeri, creando un effetto radioso su tutto il viso senza però eccedere. Alla stregua di un rossetto nude questa colorazione, facile da indossare, può essere sfoggiata sia di giorno che di sera.

I rossetti da provare

Wakeup Cosmetics, Matte Lipstick Color Peach

Wakeup Cosmetics Rossetto cremoso dal finish opaco

Revlon, Super Lustrous Glass Shine Lipstick Dewy Peach

Offerta Revlon Rossetto labbra dal colore brillante, formula cremosa e idratante con acido ialuronico, aloe e quarzo rosa

KIKO Milano, Smart Fusion Lipstick

KIKO Milano Rossetto ricco e nutriente dal finish luminoso

MAC, Cremesheen Rossetto

KIKO Milano Rossetto ricco e nutriente dal finish luminoso

I capelli color Pantone 2024

Infine, spazio anche ai capelli pesca. Colorazione già di tendenza da qualche anno, i capelli peach sono un trend che tornerà soprattutto durante la primavera-estate 2024. Ideale in particolare per ravvivare le chiome bionde, il “Peach Blonde” già da qualche anno è tra i colori per capelli più di tendenza e il motivo è bello che detto.

Estremamente consigliato in caso di carnagione chiara e sottotono caldo, questa particolarissima nuance in realtà sta bene praticamente a tutte, anche a chi ha un incarnato più mediterraneo o scuro. I capelli pesca infatti possono essere modulati a seconda dell’intensità che si vuole ottenere, lasciandoli più naturali oppure intensificando le note ramate.

Come si ottiene? Da un mix di sfumature, partendo dal biondo e aggiungendo riflessi ramati in diverse gradazioni per arrivare al rosa pesca. Adatto sia ai tagli lunghi che medi, questo colore può essere declinato anche in colorazioni degradé, balayage e meches per creare infiniti hairlook.

Le tinte per capelli nel colore pesca

Wella Professionals, Maschera Peach

Offerta Wella Professionals Trattamento rinfrescante colore temporaneo Peach Blush

Maria Nila, Color Refresh Peach

Maria Nila Color Refresh Peach semipermanente, 100% vegano e senza solfati

L’Oréal Paris, Colorista Washout Pastel

Offerta L'Oréal Paris Colorista Washout Pastel Peach Hair