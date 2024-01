Frosty eyes, come replicare il trend make up dell’inverno

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali nazionali e internazionali. Nel 2018 il sito che gestiva ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards come "Miglior sito di bellezza". Collabora con DiLei dal 2022 e per la sezione Bellezza scrive di tendenze, makeup e skincare.

Fonte: iStock La nuova tendenza beauty "Frosty Eye"

Era il 1998 quando Madonna nel videoclip del singolo Frozen sfoggiava un eyelook nei toni dell’azzurro ghiaccio. Da lì, per tutto il 2000 sono stati i toni perlescenti a dominare il makeup. Una tendenza che oggi – complice ovviamente TikTok – torna tra le giovanissime.

Con oltre 17,8 milioni di visualizzazioni, i Frosty eyes sono il trend del momento: un beauty look dai toni glaciali che si adatta perfettamente alla stagione invernale e che regala immediatamente un allure da “Regina dei ghiacci”.

Frosty Eye: la tendenza anni 2000

L’ispirazione dei Frosty Eye viene dagli anni 2000 ma rispetto ai beauty look del passato si evolve. Se oltre vent’anni fa erano le tonalità perlescenti a caratterizzare questo makeup lo stesso non si può dire del trend del momento che vede l’utilizzo di ombretti dalle texture più moderne, olografiche ed arricchite da micro-glitter. Il risultato è un trucco occhi cangiante, che evoca l’aspetto del ghiaccio ma che al contempo permette di essere adattato ad ogni stile e personalità, rendendo lo sguardo magnetico.

Protagoniste del trend sono ovviamente le tinte dal sottotono freddo: dal platino all’azzurro, passando dal lilla al rosa per accontentare tutti. Ciò che infatti determina la buona riuscita del trucco non è tanto la sfumatura scelta ma piuttosto il finish dell’ombretto, magari duochrome, che deve evocare la magnificenza del ghiaccio.

Come replicare il beauty trend di TikTok

Protagonisti di questa tendenza sono dunque gli occhi che risaltano su una base viso leggera e quasi impalpabile. Per ottenere un make-up “Frosty” spazio quindi al colore, molto più importante rispetto alla tecnica che invece può essere interpretata secondo il proprio gusto e stile.

I frosty eye infatti devono rispettare una gamma cromatica, che come affermato prima vira dall’argento al grigio siderale, piuttosto che una tecnica di esecuzione. Questo make-up infatti può essere declinato in smokey eye d’effetto, in un look naturale e monocromo o perfino trucchi occhi grafici caratterizzati da eyeliner colorati nei toni del azzurro.

Per concludere il look ed enfatizzare l’aspetto glaciale attenzione anche alle labbra. In questo caso infatti sono consigliati i lip gloss effetto specchio, completamente trasparenti o leggermente iridescenti per conferire alle labbra un aspetto voluminoso e succoso.

I prodotti da acquistare

Ideale dunque per ricreare questo trend sono illuminanti dai toni freddi e glaciali, perfetti da essere utilizzati anche sulla palpebra come ombretti. Spazio poi anche alle palette occhi e ombretti liquidi, caratterizzati da tonalità che includono al loro interno nuance fredde: come l’argento, azzurro, grigio e bianco ghiaccio.

Mesauda, Galactic shadow

Nella colorazione 102 Nebula, l’ombretto liquido Galactic Shadow è caratterizzato da un finish intenso, che combina perle dalle differenti dimensioni per una texture preziosa e sorprendente. Le tonalità sono sviluppate combinando speciali perle per ottenere effetti ottici sorprendenti. I suoi riflessi multipli e olografici sono il fil rouge di tutte le 8 colorazioni e creano, utilizzando un solo prodotto, due o più tonalità.

Offerta Mesauda Galactic shadow, ombretto liquido colorazione 102 Nebula

KIKO Milano, Water Eyeshadow

Rivoluzionario ombretto dal rilascio colore immediato può essere applicato sia asciutto che bagnato. La texture è caratterizzata da una miscela di polveri sferiche ad effetto cromatico in grado di unire ottima scrivenza a luminosità pura e lunga tenuta. Arricchito con attivi dall’azione idratante e levigante, Water Eyeshadow rimane leggero e impercettibile sulle palpebre.

KIKO Milano Water Eyeshadow, ombretto in polvere nella colorazione 226 Pietra Di Luna

MÁDARA Organic Skincare, Cosmic Drops

Questo highlighter certificato Vegan e Cruelty Free trasforma il tuo viso in un raggio di luce cosmica. Creato da esperti di cura della pelle, questo illuminante è formulato con minerali ultra-sottili, miscelati con acido ialuronico e aloe.

MÁDARA Organic Skincare Cosmic Drops, illuminante liquido nella colorazione 4 Aurora Borealis

Layla Cosmetics, Creator Palette

Una palette moderna, dinamica, fluida e genderless che rende facile ogni tipo di make up. Ideale per qualsiasi occasione è caratterizzata da uno studio cromatico di accostamenti di colore senza precedenti. Al suo interno 28 ombretti anallergici e nichel tested in polvere con pigmentazione decisa e scrittura perfetta declinati in 4 differenti finish: duochrome, metal mirror, butterspark e mat. Una palette che accosta colori nude e dai toni caldi come diverse sfumature di marroni insieme acolori scuri e freddi come diverse varianti di blu e grigi.

Layla Cosmetics Creator Palette occhi in 28 colori