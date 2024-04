Calzini esfolianti per piedi: come funzionano e perché non potrai più farne a meno

Scopriamo il potere dei calzini esfolianti per piedi: il trend beauty di cui non potrai fare più a meno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

Sono pratici da usare, agiscono in fretta e ti regalano una pelle liscissima: sono i calzini esfolianti per piedi, l’elemento della tua beauty routine a cui non potrai più rinunciare! Rappresentano il metodo perfetto per liberarsi di calli, pellicine e problemi che affliggono i nostri piedi, agendo anche su ruvidità localizzate e diffuse che spesso colpiscono questa zona del corpo.

Una coccola da provare assolutamente, soprattutto d’estate quando tendiamo a mostrare di più i piedi dopo un lungo inverno trascorso con stivaletti e sneakers.

Come funzionano i calzini esfolianti per piedi

I calzini esfolianti per piedi sono costituiti, a seconda della scelta, da un paio di pedalini oppure da un sacchetto di plastica. All’interno troviamo una formulazione esfoliante che andrà tenuta in posa per almeno un’ora. Per usarli basta indossarli e chiudere la fascetta lungo la caviglia, attendendo che la soluzione agisca.

Per migliorare l’azione del prodotto tieni la pianta dei piedi aderente al pavimento e non sollevare le gambe. Un piccolo trucchetto per migliorare l’aderenza? Indossa sopra il trattamento dei calzini in cotone! Terminato il tempo di posa i piedi andranno risciacquati, eliminando i residui del prodotto.

L’azione è progressiva, ciò significa che nei giorni successivi la superficie cutanea si ripulirà a poco a poco sino ad ottenere una superficie morbidissima, liscia e rinnovata completamente.

I migliori calzini esfolianti per piedi

Su Amazon si possono trovare moltissimi modelli e soluzioni per chi vuole provare i calzini esfolianti per piedi. Scegli quelli che preferisci e regala una coccola extra a questa zona del corpo che, purtroppo, spesso viene trascurata, per sfoggiare – con le scarpe o senza – dei piedi favolosi!

Offerta Maschera esfoliante per rimuovere la pelle dura e secca dei piedi Calzini esfolianti che eliminano la pelle dura in un singolo trattamento

Perfetti per eliminare facilmente la pelle secca, questa maschera intensiva rende i tuoi piedi morbidissimi e stupendi. Il trattamento è rapido e super efficace, garantendo risultati in soli 60 minuti.

Taglia il calzino lungo la linea come indicato, poi posiziona il piede nel calzino, infine chiudilo usando una striscia adesiva.

Offerta Maschera piedi esfoliante alla pesca Scrub per calli e duroni

Voglia di piedi morbidissimi? Prova la maschera peeling esfoliante alla pesca: consente di rimuovere i calli, raggiungendo anche gli strati più profondi della pelle e donando sollievo ai piedi screpolati.

Merito, soprattutto, dell’olio di nocciolo di pesca che ringiovanisce e permette di accelerare la rigenerazione delle cellule della pelle.

Maschera piedi esfoliante peeling 2 paia di calzini esfolianti per piedi

A base di aloe vera e papaina, questa maschera piedi esfoliante consente di ridurre aree ruvide e calli, ammorbidendo la pelle dei piedi. La formulazione contiene anche olio di cocco e burro di karité efficaci per chi soffre di piedi screpolati, secchi e con calli.

In sole due settimane la pelle dei piedi subisce un mutamento, con la possibilità di ripetere due volte il trattamento e condividerlo, se necessario, con il proprio partner (la taglia arriva sino a 43!).

Offerta Pedimask Nutriente con Olio di Macadamia 4 Paia di Calzini Idratanti per Piedi Lisci e Morbidi

Comodissimi da usare e super efficaci, questi calzini donano un’idratazione intensa e duratura, tutto grazie a ingredienti nutrienti e rigeneranti come burro di karitè e pantenolo.

Grazie alla tecnologia Hydro restor la crema viene assorbita in soli venti minuti. La composizione a doppio strato con l’adesivo sigillante impediscono infatti alla crema di uscire dalla calza, evitando il rischio di sporcare e ungere.

Oltre a nutrire la pelle dei piedi vuoi anche sbiancarla? Prova queste maschere favolose a base di latte, estratto di aloe vera e olio essenziale di lavanda. Gli estratti vegetali rendono la pelle morbidissima, eliminando le cellule morte e rispettandola con delicatezza.

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità, i migliori prodotti e le offerte dedicate a te? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.