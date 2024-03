Fonte: iStock Photo Scrub per il viso, quale scegliere

Una good skin tutti i giorni? No, non è un sogno, ma un obiettivo raggiungibile. Chiaramente per ottenere il risultato sperato è necessario usare i prodotti giusti, più efficaci e di qualità e non tralasciare nessun passaggio, compresi quelli che non devono essere svolti quotidianamente, ma magari solo una – due volte alla settimana.

Proprio come lo scrub per il viso, che andrebbe eseguito massimo due volte nell’arco dei sette giorni. Ma non solo, perché un’attenzione particolare va data alla tipologia di pelle: non tutti i prodotti possono andare bene per ognuno di noi. Quindi la scelta deve tenere in considerazione come e cosa vogliamo trattare.

I risultati, se si sceglie lo scrub più adatto a noi, non tarderanno a vedersi, soprattutto se nella nostra routine di bellezza seguiamo con cura ogni passaggio. Per avere una good skin tutti i giorni e dare luce alla bellezza di ogni viso con una rigenerazione dell’incarnato e una leggera e delicata esfoliazione.

I migliori scrub viso per pelli miste e grasse

Un prodotto che liberi i pori e che renda l’aspetto della pelle migliore, anche quando grassa e mista? Lo scrub per queste tipologie di epidermide, è il prodotto più adatto per ottenere risultati visibili, come un incarnato più sano e luminoso.

Tra quelli da scegliere vi è lo Skin Perfecting 2% Bha Esfoliante Liquido: un vero e proprio peeling per il viso in grado di combattere gli inestetismi come brufoli, punti neri e pori dilatati. Promette di eliminare in maniera veloce le cellule morte, anche in profondità, e di renderla più uniforme. Inoltre il Bha, ovvero l’acido salicilico, ha anche proprietà antinfiammatorie. Va applicato su viso e collo con un dischetto di cotone e non risciacquare.

Un prodotto tre in uno, che va bene per le pelli miste e grasse, è il Garnier Skin Active Pure Active 3 in 1 Argilla. Versatile, può essere usato come detergente, come scrub e come maschera per il viso. La sua azione esfoliante è data dalla presenza della pietra pomice, prodotto naturale e prezioso alleato per eliminare le cellule morte e per purificare i pori. Il risultato è una pelle pulita e dall’aspetto sano.

È allo zucchero nero, invece, lo scrub viso che aiuta a idratare e nutrire la pelle. Si chiama Maschera di zucchero nero Wash Off ed è di Skin Food. Il risultato è una pelle più liscia e con un aspetto ringiovanito. Lo zucchero nero, poi, aiuta a ridurre il sebo in eccesso e a eliminare i punti neri. Va utilizzato dopo la pulizia del viso.

Scrub per pelli delicate

Le pelli delicate hanno bisogno di una coccola e di un’attenzione maggiore, ecco perché bisogna scegliere con cura il prodotto da usare per una pulizia accurata, ma che non danneggi l’incarnato.

Come il gel scrub delicato di Collistar che esfolia ed è stato pensato per garantire la massima tollerabilità. Realizzato con microgranuli di zucchero, basta massaggiarlo dolcemente sulla pelle perché si sciolgano. Oltre a questo, contiene Inulina, un prebiotico naturale. Al termine dell’applicazione la pelle appare più luminosa e liscia.

Gel scrub Collistar Delicato per le pelli più sensibili

La Osmo Doux Visage è una crema scrub esfoliante, idratante e rigenerante. Può essere usata dalle donne, ma anche dagli uomini e la sua azione è molto delicata, tanto da essere adatta sia al viso sia al décolleté. Si massaggia sul viso umido di acqua tiepida e viene applicata con un delicato massaggio, il risultato è una pelle rinnovata e compatta.

Offerta Osmo Doux Visage Crema scrub esfoliante per una pelle fresca e compatta

Lo scrub viso esfoliante delicato bava di lumaca e acido salicilico di Bio Routine è il prodotto adatto a chi ha la pelle delicata. Composto da ingredienti naturali riesce a contrastare le impurità, ma la sua azione non infastidisce chi l’epidermide più sensibile. Il prodotto rimuove le cellule morte e rivitalizza, restituendo un incarnato luminoso e idratato.

Offerta Scrub viso esfoliante delicato di Bio Routine Realizzato con ingredienti naturali, contrasta le impurità della pelle

Scrub esfolianti per tutti

In commercio si trovano anche prodotti che sono universali e che possono andare bene per le tipologie più disparate di pelle. Scrub delicati, ma al tempo stesso capaci di compiere un’azione rigenerante, che regalano un aspetto più luminoso e fresco.

Da applicare una – due volte alla settimana, sono il segreto di bellezza che ogni persona dovrebbe usare per avere un incarnato più pulito e sano, già subito dopo i primi utilizzi.

Equilibra, ad esempio, propone uno scrub viso all’Argan, al 94 per cento di origine naturale. La sua efficacia è dovuta ai microgranuli di semi di Argan e delle particelle scrubbanti che, non solo eliminano le cellule morte e le impurità, ma rendono la pelle morbida e luminosa. La consistenza è cremosa e basta massaggiarlo sul viso con le dita inumidite e, poi, risciacquare.

Offerta Scrub all’Argan Elimina le cellule morte e regala una pelle morbida e luminosa

Composto da cinque ingredienti naturali è lo scrub viso di Ophir, che si può utilizzare anche quotidianamente. La sua azione, infatti, è delicata, non irrita, ma efficace: la formulazione all’albicocca ha anche dei granuli di polvere di lava, che riescono a eliminare le cellule morte, ma non solo, anche impurità, olio, sporcizia, batteri e inquinamento. Dopo averlo applicato sulla pelle asciutta bisognerà risciacquare e non resteranno residui ma solo un incarnato dall’effetto wow.

Ophir, scrub viso Delicato, non irritante, ma efficace per la pulizia profonda del viso

Exfoliant Radiance di‎ L’Occitane, invece, è un prodotto per il viso adatto a ogni tipologia di pelle. Realizzato con infuso con pomelo della Corsica e acidi naturali della frutta, esfolia con delicatezza. Ha una consistenza deliziosa, come quella di una marmellata e i suoi piccoli granuli rimuovono le impurità e le cellule morte, oltre a rigenerare la pelle con una delicata esfoliazione. Chi lo ha usato racconta della sua efficacia e di risultati ottenuti potendo sfoggiare una pelle sana, rivitalizzata e morbida proprio come quella di un bambino.

Exfoliant Radiance di‎ L'Occitane Adatto a tutti, questo scrub regala una pelle rivitalizzata

Infine, un prodotto pensato solo per gli uomini, è il Brickell Men’s Scrub Viso. Va usato prima della rasatura ed è adatto a tutti, tra gli ingredienti: aloe vera, burro di avocado, vitamina E, pomice e jojoba. Va applicato sul viso inumidito e massaggiato in senso circolare, poi si risciacqua; l’uso è consigliato due volte alla settimana.

