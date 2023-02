Skincare viso over50: la routine di bellezza per pelle matura

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: Yves Rocher Skincare over50: i consigli di bellezza

Dopo una certa età, la pelle inizia a cambiare. La naturale produzione di lipidi, collagene ed elastina diminuisce e cambia la percezione cutanea: la pelle è più fragile, secca e meno elastica.

«I lipidi sono composti essenziali per il corretto funzionamento delle cellule. Assicurando la coesione cellulare, contribuiscono all’integrità della barriera cutanea superficiale e proteggono la pelle dalle aggressioni esterne e dalla disidratazione che sono le principali cause dell’invecchiamento cutaneo. Clinicamente, i lipidi conferiscono alla pelle una consistenza morbida ed elastica ed il suo aspetto liscio e radioso», spiega Chiara Bonatti, Dottoressa Dermatologa e Consulente Medico Yves Rocher.

Fornire una perfetta e corretta nutrizione alla pelle matura è dunque fondamentale, se si vuole rallentare lo scorrere del tempo, diminuire la formazione di linee sottili e mantenere l’incarnato fresco e luminoso.

Pelle over50, come cambia a causa della menopausa

«La pelle matura è caratterizzata da una progressiva perdita degli ormoni estrogeni, che regolano l’invecchiamento della pelle.

I primi effetti della menopausa vanno ad intaccare la struttura cellulare con il conseguente aumento della sensibilità cutanea, che causa arrossamenti e irritazioni, la riduzione della produzione del sebo – quindi una pelle meno idratata – aumento della pigmentazione e una sensazione generale di assottigliamento cutaneo», continua Chiara Bonatti, Dottoressa Dermatologa e Consulente Medico Yves Rocher.

La conseguenza? La pelle appare più secca, meno luminosa e più arida.

Skincare over50: la routine di bellezza per pelle matura

Per contrastare questa situazione naturale che colpisce la pelle diventa dunque indispensabile cambiare la propria skincare routine andando a scegliere prodotti nutrienti – più adatti alla nuova condizione – e caratterizzati da ingredienti ricchi di oli emollienti: formano sulla superficie cutanea una sorta di pellicola, che mantiene il nutrimento e rallenta la formazione dei radicali liberi.

Scopri la linea di prodotti nutrienti Riche Crème:

al servizio delle pelli secche e mature con Olio di 1000 rose e 30 oli preziosi

Fonte: Yves Rocher

La routine cambia dalla detersione, che deve diventare più gentile e rispettosa. Importante anche la temperatura dell’acqua, che deve essere tiepida per non privare la pelle della sua umidità essenziale.

Importantissimi sono poi gli ingredienti di bellezza, da includere all’interno della skincare routine over50 per sieri e creme viso. Via libera ai grandi classici, come retinolo e collagene, ma benvenuti anche a botanici naturali che grazie alle cere naturali permettono alla pelle di assorbire tutti i loro benefici e contrastare efficacemente la disidratazione: è questa una delle principali cause dell’invecchiamento cutaneo.

Rosa, Camelia e Argan tra i 30 oli vegetali

Al fianco dei più famosi ingredienti anti-age, il brand Yves Rocher propone la Rosa Damascena.

Grazie ad un nuovo ed innovativo metodo di estrazione, i laboratori Yves Rocher sono riusciti a ricavare tutto il potenziale benefico delle cere vegetali protettive dei petali di rosa, creando Olio vegetale alle 1000 Rose, che in perfetta bio-affinità con la pelle apporta nutrizione. Questo olio è stato combinato con altri 30 Oli vegetali, come Camelia e olio di Argan biologico, agiscono in modo complementare per ricostruire la barriera lipidica.

L’Olio Infuso di Rosa per una nutrizione straordinaria

Caratterizzato da una texture sensoriale secca, l’Olio Infuso di Rosa di Yves Rocher regala una sensazione di immediata morbidezza e consente di ricostruire la barriera lipidica superficiale.

Come i petali di una rosa, le cere vegetali incluse nella formula agiscono come una vera e propria barriera fisica che conferisce alla pelle resistenza e flessibilità per affrontare al meglio gli eventi esterni. Grazie a test clinici si è infatti potuto osservare un miglioramento della pelle: dopo 30 minuti dall’applicazione, il 100% delle donne ha riscontrato una pelle intensamente nutrita1, il 96% elastica2, l’82% una pelle riparata3 e il 74% una pelle luminosa4.

Scopri tutta la linea Riche Crème con Olio di 1000 Rose e 30 oli preziosi

L’Olio Infuso di Rosa può essere usato quotidianamente: come trattamento giorno-notte, come siero o all’interno della propria crema giorno il prodotto è particolarmente consigliato a coloro che avvertono la pelle secca. Utilizzato con costanza rende la pelle intensamente nutrita, rigenerata e le rughe più levigate. Dopo un mese di utilizzo il viso è più luminoso e la grana della pelle più omogenea.

Fonte: Yves Rocher

1Test clinico effettuato su 13 donne, 30 minuti dopo l’applicazione.

2Studio di soddisfazione realizzato su 113 soggetti di età compresa tra i 51 e i 75 anni, immediatamente dopo l’applicazione.

3Score clinico della secchezza della pelle, realizzato da un dermatologo, su 22 donne dopo 28 giorni di utilizzo.

4Auto-scoring realizzato su 113 donne dopo 28 giorni di utilizzo.