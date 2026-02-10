Un alleato per la pelle che esfolia, idrata e dona alla cute un aspetto fresco e luminoso, il sapone allo zolfo da provare è adesso in sconto

iStock Esfolia, idrata e deterge la pelle, il sapone must è in sconto

Uno dei passaggi di base di una buona skincare routine settimanale è sicuramente l’esfoliazione, uno step indispensabile per eliminare le cellule morte dalla cute, liberare i pori e donare alla cute massimo benessere e la cura necessaria per mantenersi sana e luminosa. Ed ecco che potete eseguire questo step con un prodotto comodo e dall’efficacia testata, il sapone allo zolfo di Demure, che esfolia, rimuove le impurità, idrata e lenisce la pelle.

Demure Il sapone allo zolfo per una pelle al top Prezzo 7,95 euro

Il sapone allo zolfo di Demure è l’alleato da aggiungere alla skincare

Un prodotto a base di oli vegetali naturali, delicato sulla pelle e che ne rispetta le caratteristiche. Un sapone che non secca la pelle e non ne altera l’equilibrio acido-base, esfoliando e detergendo la cute senza produrre una schiuma eccessiva ed evitando che la pelle si irriti durante l’uso.

Un sapone esfoliante che, come detto, è ricco di ingredienti naturali, a base di zolfo e acido salicilico, che insieme lavorano per la salute della pelle e per garantire il suo corretto rinnovamento.

Ma com’è fatto e come agisce il sapone allo zolfo di Demure?

Gli ingredienti amici della pelle

Come detto, questo sapone è un vero concentrato di ingredienti amici della cute:

l ’olio d’oliva e di l’olio di cocco , che idratano la cute e che accelerano la rigenerazione delle cellule cutanee, ma che aiutano anche a schiarisce eventuali macchie, favorendo il ringiovanimento della pelle;

, che idratano la cute e che accelerano la rigenerazione delle cellule cutanee, ma che aiutano anche a schiarisce eventuali macchie, favorendo il ringiovanimento della pelle; l’olio di camelia giapponese e l’olio di jojoba , dall’elevato potere antiossidante e ricchi di acidi grassi, cosa che gli permette di essere adatto a ogni tipologia di pelle e sempre con lo stesso risultato, una cute morbida, elastica, idratata e vellutata;

, dall’elevato potere antiossidante e ricchi di acidi grassi, cosa che gli permette di essere adatto a ogni tipologia di pelle e sempre con lo stesso risultato, una cute morbida, elastica, idratata e vellutata; l’arbutina che aiuta a ridurre le macchie scure e a schiarire il tono della pelle;

che aiuta a ridurre le macchie scure e a schiarire il tono della pelle; lo zolfo e l’acido salicilico, che hanno un effetto esfoliante e antinfiammatorio, stimolando il rinnovamento dell’epitelio e migliorando il tono e il turgore cutaneo, oltre a ripristinare le naturali e corrette funzioni della barriera cutanea.

Un mix di ingredienti naturali che agiscono in favore della pelle, e che oltre a esfoliare, detergere e rimuovere le impurità dalla cute, risulta efficace anche per restringere i pori della pelle, alleviare le infiammazioni e/o arrossamenti e nel trattamento di macchie cutanee, acne, verruche, calli, infezioni fungine, ma anche psoriasi, eczema, peli incarniti e rosacea.

Un sapone allo zolfo che uniforma il tono della pelle e la lascia pulita e ringiovanita, perfetto come alleato della vostra skincare routine e come prodotto must per la cura della pelle.

Come si utilizza il sapone allo zolfo

Per utilizzare correttamente il sapone allo zolfo nella vostra skincare routine, dovrete semplicemente inumidire il viso con acqua tiepida, per far aprire bene i pori, poi dovrete massaggiare il viso con il sapone per circa 60-90 secondi, evitando il contatto con gli occhi, e una volta fatto potete sciacquare il viso e rimuovere ogni traccia di sapone.

Questo, a contatto con la pelle, ammorbidisce lo strato superiore del viso e ammorbidisce anche le occlusioni nei follicoli, prevenendo la formazione di comedoni. L’acido salicilico contenuto, che è liposolubile, penetra nella ghiandola sebacea, andando a ridurre la secrezione sebacea, normalizzando l’acidità del viso, la produzione di sebo e aprendo bene i pori. Il risultato? Una pelle visibilmente più pulita, tonica, luminosa, compatta e priva di punti neri, imperfezioni o macchie, una pelle da dieci e lode.

