Idratano, esfoliano e detergono la pelle, i toner pad che svoltano la skincare sono in sconto e vale la pena averli

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Detergono, esfoliano e idratano, i toner pad 3 in 1 da avere sono in sconto

E se ci fosse un prodotto che in un solo gesto vi garantisce di detergere, esfoliare e idratare la pelle del viso? Sicuramente varrebbe la pena provarlo. Ed ecco che questa possibilità ve la dona Mizon, grazie ai suoi toner pad 3 in 1 che agiscono a 360° sulla pelle e che la puliscono, eliminano eventuali cellule morte e la idratano in una sola passata.

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Offerta Mizon I toner pad 3 in 1 da provare adesso

I toner pad 3 in 1 di Mizon sono il trattamento beauty da avere ora

Un prodotto must have, da avere sempre a portata di mano per una skincare profonda e che è anche comodissimo da portare in viaggio, e visto l’arrivo della primavera e di tantissimi weekend da programmare in giro per il mondo fanno davvero comodo.

Dei toner pad che in un solo dischetto vi garantiscono ben tre benefici diversi: massima detersione ed esfoliazione della cute da un lato, idratazione e un’azione lenitiva dall’altro. In un solo semplice gesto che agisce come una carezza. Un solo tocco che vi permette di detergere la pelle ed eseguire allo stesso tempo un’esfoliazione delicata, calmando la pelle grazie alla presenza di ingredienti naturali lenitivi e garantendovi la massima copertura del viso grazie alla loro imbottitura a doppia faccia.

Come agiscono i dischetti di Mizon

Dei dischetti 3 in 1, che permettono di eseguire una routine di cura della pelle più semplice ma dall’effetto assicurato, rimuovendo le impurità della pelle grazie alla presenza di AHA+BHA+PHA.

Gli AHA (alfa-idrossiacidi) agiscono per rimuovere le cellule morte dalla pelle, i BHA (Beta Hydroxy Acids, principalmente l’acido salicilico) invece rimuovono i punti neri e bianchi, mentre il PHA (poli-idrossiacidi) migliorano la capacità di trattenere l’umidità e forniscono un’esfoliazione delicata su tutta la superficie cutanea.

Un trio di ingredienti ideale per dire addio alle scorie cutanee e al sebo che si trovano in profondità nei pori e garantire massima pulizia alla pelle.

Ma non solo, perché i toner pad di Mizon sono anche dei dischetti lenitivi, grazie alla presenza di un ingrediente davvero eccezionale, la Houttuynia cordata. Una pianta coltivata pura e chiara a Jirisan in Corea del Sud, che aiuta a calmare delicatamente la pelle sensibile, alleviando eventuali infiammazioni cutanee, comprese l’acne e la dermatite atopica, ma svolgendo anche un’azione antiage grazie alle sue proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare l’invecchiamento della pelle.

Offerta Mizon I toner pad 3 in 1 da provare adesso

Perchè averli tra i propri prodotti beauty

Dei toner pad comodi da portare in giro e facili da usare e che permettono di avere una cura della pelle personalizzata a seconda del momento della giornata e delle esigenze di ciascuno. Un vero toccasana per la cute, che agisce delicatamente ma in profondità sui pori della pelle, pulendoli ed eliminando ogni traccia di sporco, impurità o cellule morte, garantendo alla cute massima detersione e una buona dose di idratazione post trattamento di pulizia.

Insomma, le ragioni per provare i toner pad di Mizon sono tante, dalla praticità di utilizzo all’efficacia testata del prodotto e dei suoi ingredienti. Ma senza dubbio lo sconto in atto in questi giorni è la ragione principale per cui dovreste farlo ora, iniziando subito a godervi i benefici di questi dischetti 3 in 1 e sfoggiando una pelle sana, luminosa e bella come non mai.