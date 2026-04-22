I benefici della skincare e l’efficacia del make-up si trovano tutti all’interno della skin tint che ti dona un incarnato idratato, luminoso e uniforme da provare subito

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La skin tint ha una texture leggera che idrata e uniforma la pelle

Il fondotinta è uno dei prodotti must del nostro make-up perché uniforma l’incarnato ed elimina anche i piccoli difetti. Le tendenze però si evolvono e se la base levigata rimane un punto fermo i prodotti per realizzarla sono cambiati. Accanto ai fondotinta, anche quelli dalla texture leggera, sono apparse altre formule come la BB cream o la CC cream. Ma se volessimo unire i benefici della skincare con un make-up coprente, allora dobbiamo tirare fuori dal nostro beauty le skin tint. Quelle che letteralmente si traducono con tinte per la pelle a differenza del nome non sono affatto pesanti, tutt’altro. Sono caratterizzate da una texture leggera leggermente colorata che dona un effetto uniformante: ah attenzione, nutrendo in contemporanea la cute. La formula è ricca di ingredienti nutrienti e che donano elasticità come l’acido ialuronico e il niacinamide, ma anche spf per proteggere la pelle dal sole.

Puoi applicarle con un pennello o una spugnetta, ma la formula leggera le rende ideali da stendere direttamente con le mani per ottenere un effetto luminoso e ancora più naturale. Tra le qualità della skin tint puoi aggiungere anche che puoi trovarla facilmente online perché molti brand hanno deciso di includerla nella loro collezione. Da appassionate di questo prodotto (ma anche di fondotinta, BB Cream e CC Cream eh) abbiamo selezionato quelle che per noi vale la pena provare e magari non lasciare più.

Wet n Wild, Bare Focus Tinted Hydrator

È tra le preferite dagli utenti perché è in grado di uniformare l’incarnato senza creare l’effetto mascherone: Bare Focus Tinted Hydrator di Wet n Wild è una delle più vendute online. Indicata per tutti i tipi di pelle in particolare quelle grasse grazie al suo finish semi-matte opacizza la cute e minimizza le imperfezioni. A idratare la pelle ci pensano due ingredienti immancabili nella skincare: l’acido ialuronico e lo squalane vegano.

Catrice Nude Drop

La skin tint che rappresenta in pieno le caratteristiche del fondotinta e i benefici dei sieri è Catrice Nude Drop. Una skin tint che ha una consistenza liquida come quella di un siero e ingredienti che sono alla base di questo prodotto come l’acido ialuronco e la vitamina C. Facile da applicare grazie al contagocce che ti permette di distribuire la giusta quantità, avrai un coprenza uniforme e un incarnato più luminoso anche perché verrà nutrito a fondo.

Offerta Catrice Nude Drop Skin tint in siero

Maybelline New York Superstay

Se non vuoi rinunciare al make-up anche in primavera e in estate, nel tuo beauty non può mancare la skin tint di Maybelline New York che resiste al sudore e all’acqua regalandoti un risultato naturale merito della copertura modulabile. La formula a base di vitamina C e con ingredienti vegani, utilizzata quotidianamente, spegne il grigiore per illuminarlo.

Offerta Maybelline New York Superstay La skin tint resiste al sudore

Wet n Wild Bare Focus Niacinamide

Uno degli ingredienti principali della skincare è il niacinamide e a confermare che la skin tint è il prodotto make-up che si prende cura della pelle ci pensa la Bare Focus Niacinamide di Wet n Wild dove l’ingrediente principale è proprio il niacinamide insieme all’acido ialuronico e all’estratto di peonia che idrata la cute lasciandola molto più tonica. Ideale se sei alla ricerca di un make-up non make-up, maschera le imperfezioni senza nascondere la naturale grana della pelle.

Offerta Wet n Wild Bare Focus Niacinamide La skin tint a base di niacinamide

BioNike Defence Color

Bionike è da sempre uno dei brand che si prende cura della pelle e non poteva essere da meno neanche nel caso della skin tint che fa parte della linea Defence Color pensata per adattarsi delicatamente a ogni tipo di pelle esaltandone la bellezza. Il fondotinta in siero è studiato proprio per assicurarti i massimi benefici grazie alla presenza di oli e vitamine idratanti e alla presenza dello Spf 15 che protegge la cute dai raggi solari tutto l’anno.

Offerta BioNike Defence Color La skin tint a base di acido ialuronico

Makeup Revolution Skin Silk Serum

Tra i brand low cost che ha formule di qualità non possiamo dimenticare Makeup Revolution che offre ai suoi clienti una skin tint ideale sempre, a prescindere dalla stagione e dalla pelle. La formula in siero è traspirante quindi lascia respirare la pelle lavorando dall’interno. La presenza del collagene fa sì che sia molto più elastica e tonica mentre la indossate assicurando anche un effetto second skin.

e.l.f. Halo Glow Skin Tint

La skin tint è un must in estate e per “indossarla” in sicurezza deve avere anche un fattore di protezione dai raggi solari. Perfetta da mettere in valigia e da usare in vacanza è la skin tint di e.l.f. che ha un spf alto (50), un vantaggio non indifferente per un prodotto make-up. La formula resistente all’acqua dura tutto il giorno grazie a una copertura leggera e modulabile secondo le tue esigenze.

Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence

Non sempre abbiamo tempo (e voglia) per realizzare una base viso fatta di più prodotti, quindi a renderci la vita più semplice c’è la skin tint Healthy Mix Glow Tint Essence di Bourjois che si contraddistingue dalle altre. Infatti si basa sulla tecnologia Colour Captive, che riduce i rossori e i pori grazie ai pigmenti che si fondono con la pelle. Un risultato sorprendente per un cosmetico che ha una formula ricca di antiossidanti e vitamine a base d’acqua al 71% che ne assicura la leggerezza.

Kiko Skin Hybrid Blurring Skin Tint Foundation

È uno dei brand più amati per quanto riguarda il make-up: Kiko si conferma una garanzia anche nel caso in cui sei alla ricerca di una skin tint di qualità ma dal prezzo ridotto. La Skin Hybrid Blurring unisce i benefici della skincare dati dalla presenza dell’acido ialuronico, della vitamina E dell’estratto di melograno e quelli di un prodotto per il make-up. La formula altamente pigmentata assicura una coprenza alta e modulabile.

Deborah Milano Skin Booster

Il nome promette grandi risultati e li mantiene tutti in base alle opinioni di chi lo ha provato. Skin Booster di Deborah come affermano le recensioni assicura un boost di nutrizione extra alla cute lasciandola morbida e idratata. La qualità degli ingredienti (vitamina C) assicura alla pelle un aspetto luminoso senza appesantirla.

Offerta Deborah Milano Skin Booster La skin tint idratante

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