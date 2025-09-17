Puoi mettere da parte il fondotinta. Quest’anno la base perfetta, e radiosa, si fa con le Sheer tint

Dire addio al fondotinta? Con le sheer tint si può, dei prodotti che uniscono make-up e skincare per una pelle impeccabile e uniforme

iStock Sheer tint, le migliori alternative al fondotinta da provare subito

Quando si tratta di make-up, non si parla solo di tendenze e di prodotti da provare perché diventano virali, quello che conta davvero è optare per dei prodotti che assecondino alla perfezione le necessità della nostra pelle, e le sheer tint fanno esattamente questo. Una validissima alternativa al fondotinta, molto più leggera se si tratta di texture, coprente in modo modulabile e che una volta applicata agisce anche come un idratante. Una sorta di BB cream o CC cream ma in una versione rinnovata, perfetta per creare una base viso impeccabile e che non appesantisce la pelle durante il giorno. Ma di cosa si tratta esattamente e perché dovreste mettere da parte il vostro fondotinta e puntare su una sheer tint?

Cosa sono le sheer tint

Come anticipato, le sheer tint anche note come “tinted moisturizer”, sono a tutti gli effetti un’evoluzione di altri prodotti simili ma con l’aggiunta di proprietà ed effetti che prima non avreste avuto, o non così in modo mirato. Un prodotto che si pone a metà strada tra la categoria make-up e di skincare, e che unisce l’impalpabilità di una crema idratante leggera con gli effetti coprenti e uniformanti di un classico fondotinta.

Un prodotto ibrido tra make-up e skincare, quindi, dalla texture morbida, fluida e che è possibile modulare una volta applicata sul viso, andando toccare ogni singola parte in modo che si crei un effetto totalmente naturale e che sembra un make-up no make-up, trasparente e delicatissimo.

Come funzionano la sheer tint

Un must per ogni tipologia di pelle, ma che risulta ideale se, un classico trucco con fondotinta, vi sembra troppo pesante sulla cute. In più, come anticipato, le sheer tint non hanno solo la funzione trucco di una BB cream o CC cream evoluta in termini di coprenza, ma hanno al loro interni anche diverse proprietà che agiscono a beneficio della pelle.

Questo prodotto, infatti, sono arricchite con attivi idratanti e molto spesso anche con filtri solari, garantendo un livello di idratazione costante e massima protezione durante tutto il giorno. Ma non è tutto, le sheer tint sono solitamente formulate con niacinamide, acido ialuronico, vitamina E e aloe, agendo sulla pelle come un siero viso e donando un’idratazione immediata e un boost di benefici anti invecchiamento cutaneo su tutto il viso.

La chicca in più? Le sheer tint sono integrate con pigmenti fini che, riflettendo la luce, donano all’incarnato un immediato effetto luminoso e glam, ma sempre in modo naturale, come una seconda pelle.

Insomma, un prodotto che vale la pena provare per avere una base trucco leggera ma impeccabile!

Lea sheer tint di e.l.f.

La sheer tint di e.l.f., Halo Glow Skin Tint è una tinta per la pelle dermatologicamente testata che offre una leggera copertura modulabile e protezione minerale SPF 50. Un prodotto dalla formulazione resistente all’acqua e con una palette di 18 tonalità diverse, donano un colorito naturalmente, splendente, uniforme senza lasciare zone di contrasto.

e.l.f. La sheer tint da avere adesso

Clinique, un garanzia di bellezza

La Moisture Surge Sheertint Hydrator SPF 25 di Clinique è un prodotto dalla formulazione resistente al sudore e all’umidità, che lascia la pelle fresca leggera per tutto il giorno e con un effetto naturale. Una vera e propria crema idratante colorata, che idrata, perfeziona il colorito della pelle e la protegge per 12 ore.

Clinique La sheer tint da provare per una pelle impeccabile

La sheer tint di Wet n Wild per un make-up impeccabile

Dal finish matte e arricchita con acido ialuronico e e squalane vegano che idratano la pelle in profondità, la sheer tint di Wet n Wild Bare Focus Tinted Hydrator è il prodotto giusto da provare. Una crema viso colorata con pigmenti per coprire le imperfezioni e uniformare l’incarnato, particolarmente indicata per pelli grasse, con un finish semi-matte e che evita l’eccessiva luminosità cutanea pur idratando la pelle in profondità

Offerta Wet n Wild Pelle uniforme e colorito impeccabile

Pelle uniforme protetta con Rilastil

Arricchita con Aloe vera, la sheer tint di Rilastil è un prodotto dalla coprenza media, indicata anche per essere utilizzata sulle pelli sensibili o reattive, e che dona un plus di idratazione e protezione al viso a lunga durata. Un prodotto dalla texture ultraleggera che si assorbe rapidamente e che garantisce un comfort cutaneo ottimale.

Offerta Rilastil Idratazione e colorito naturale tutto in uno

KIND & FREE, l’alleato beauty di Rimmel London

La Sheer Tint KIND & FREE di Rimmel London, è arricchita con Vitamine E, B5 e Aloe Vera, ed è interamente Cruelty-Free e Vegana. Una crema che idrata in profondità la pelle, andando a creare una base viso uniforme e con un incarnato omogeneo, grazie alla sua formulazione colorata e leggerissima.

Offerta Rimmel London La sheer tint da avere questo autunno

