San Valentino 2026 si avvicina e, nel mondo della bellezza, due prodotti apparentemente opposti si sono uniti in uno solo: gloss e tinte labbra sono anime gemelle. Tutti i rossetti a prova di bacio da provare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock 8 rossetti Kiss Proof per labbra (belle) da baciare a San Valentino

Con il giubilo degli innamorati ed il sommo disprezzo di coloro che sono eternamente tormentati e solitari di professione, il 14 febbraio si avvicina e questa volta l’amore sembra davvero essere nell’aria, tra carichi di zucchero, cuoricini rossi in ogni dove e imminenti uscite cinematografiche nel segno della più pura nostalgia, dal romanticismo decadente.

E, se non stupisce affatto che vi sia una data ufficiale — o quasi — atta a celebrare il sentimento più potente e universale che esista, quello che indissolubilmente lega gli esseri umani, genitori e figli, partner, amici e, perché no, persino uomini e animali domestici, non è sempre facile arrivare incolumi a fine giornata quando il cuore è ammaccato. Ma del resto parliamo di una forza che non ha limiti, di quel motore vitale e creativo che appartiene a tutti noi, ciò che più di tutto ci spinge ad essere coraggiosi, autentici e davvero noi stessi, ad esprimerci liberamente: sì, anche attraverso il look.

Con San Valentino 2026 alle porte la moda ha fatto il possibile per accontentare ogni più devota fashionista, che guarda ancora alle passerelle con gli stessi occhi languidi della prima volta, sfornando It-bag da amare (o da regalare). Il mondo beauty, dal canto suo, non si è certo tirato indietro: come da consolidata tradizione i brand non si sono affatto risparmiati, tra proposte a tema e formule innovative lì pronte all’uso. Il vero re? Ancora il rossetto.

I rossetti a prova di bacio che proprio non puoi perderti per San Valentino 2026

Persino a San Valentino si sa, non vi è miglior alleato che il rossetto. Specie se rosso, rosato al massimo, magari anche sheer, ed esattamente per questo pronto a regalare a chi lo indossa invitanti labbra da baciare. E, se tutto ciò sotto alcuni punti di vista potrebbe suonare come un vero controsenso, ultimamente ci ha pensato l’universo della bellezza a smentire ogni scettico: come? Fornendoci prodotti glossati, che resistono a tutto. Ma proprio a tutto.

Ebbene sì, il meglio di due mondi lontani, paralleli addirittura, si è finalmente incontrato — e forse definitivamente innamorato — per donare a noi una delle tendenze make-up più forti dell’ultimo paio d’anni. Parliamo di tinte labbra e gloss, all’apparenza incompatibili, in realtà anime gemelle.

Dalla improbabile unione dei due è nato un prodotto che ha del miracoloso, e che ha già conquistato tutto il globo: c’è chi lo chiama juicy lip stain (tradotto letteralmente in tinta labbra succosa), chi lip tint idratante e chi si limita ad indossarlo, ogni giorno, come un assoluto mai più senza.

È come se l’emblema dell’estetica beauty Y2K ed i più recenti rossetti liquidi ad effetto opaco fossero stati privati dei rispettivi punti di debolezza, per originare il compromesso perfetto: in poche parole parliamo di tinte labbra dalla finitura brillante, anziché matte, le quali vantano ingredienti idratanti all’interno delle loro formulazioni per non seccare le labbra. Il risultato? Un velo di colore modulabile, che resiste, tra lucentezza e morbidezza anche per ventiquattro ore di fila.

Offerta Maybelline New York Superstay Vinyl Ink Tinta labbra con effetto vinilico a lunga tenuta

Essence hydra kiss LIP TINT Tinta labbra idratante ad effetto naturale

SEPHORA Totally Juicy Lip Tint Tinta labbra ad effetto sheer a lunga tenuta

Maybelline New York SuperStay Matte Ink Tinta labbra a lunga durata effetto matte

Una volta che la caratteristica patina lucida in superficie se ne va, svela sotto di sé la sfumatura ancora intatta. Provare per credere: e, se non a San Valentino, quando?

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp