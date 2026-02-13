Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino

“Perché non mi dici “ti amo”?

Io te lo dico continuamente.

No: io dico “ti amo”, tu dici “idem”. Non è la stessa cosa!”.

Ghost, la pellicola dei record – di incassi, a fronte di un budget ridottissimo – , la storia d’amore più commovente di sempre, il film che ha consacrato la carriera di due attori straordinari, Patrick Swayze e Demi Moore, fatto vincere un Oscar alla straordinaria Whoopi Goldberg, e che ha fatto versare, e continua a farlo, milioni di lacrime, raccontando l’amore oltre la morte, convincendoci che l’amore sopravvive alla scomparsa fisica, e che ci siama continuerà a proteggerci per sempre. Come non amare Ghost?

Uscito nel 1990, il film è diventato un cult, una storia capace di raccontare l’amore come esperienza che continua a manifestarsi anche nell’assenza. La storia di Sam e Molly, interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, attraversa il confine tra visibile e invisibile, mettendo in scena un legame in cui la mancanza, il ricordo e la memoria si trasformano in una presenza concreta, quasi tangibile, che abita i luoghi, i gesti e il tempo.

La trama in breve, per chi non lo conoscesse: Sam (Patrick Swayze), sotto forma di fantasma, scopre che la sua morte non è stata solo la conseguenza di una rapina casuale finita male. Per aiutarlo a rimettersi in contatto con l’amore della sua vita, Molly (Demi Moore), e risolvere il caso del suo stesso omicidio, assume una sensitiva così scettica (il premio Oscar® Whoopi Goldberg) da dubitare delle sue stesse capacità. Con la memorabile colonna sonora di Maurice Jarre e la sceneggiatura straziante e spesso irriverente di Bruce Joel Rubin, il film è un classico assolutamente unico.

Nel giorno in cui si celebra l’amore, San Valentino, l’uscita al cinema di Ghost è l’opportunità per (ri)vivere sul grande schermo un racconto senza tempo, capace di unire romanticismo e mistero, in una serata speciale dedicata agli innamorati di tutte le età.

Ghost, curiosità e retroscena sul film più commovente di sempre

Un solo giorno. Un grande amore. Un film eterno. Lucky Red lo porta di nuovo al cinema, per un solo giorno, in versione 4K. Imperdibile.