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IPA Bruce e Rumer Willis

Bruce Willis, uno degli attori che ha fatto la storia di Hollywood, è ormai da tempo lontano dalle scene e dal pubblico. Nel 2023, il divo ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale, un disturbo che, peggiorando col passare del tempo, stravolge le capacità comportamentali, fisiche e comunicative. A svelare nuovi dettagli sullo stato di salute di Bruce è la figlia Rumer, che ne ha raccontato i profondi cambiamenti.

Rumer Willis sulla malattia del padre: “È davvero dura”

La famiglia di Bruce Willis, pur non mancando di aggiornare quando possibile i numerosi fan dell’attore, mantiene grande riserbo sulla sua nuova vita. A svelare qualche dettaglio in più sulle condizioni del divo di Die Hard è la figlia Rumer, ospite del podcast statunitense The Inside Edit.

“Sono così grata di poter ancora andare a trovarlo” ha esordito la figlia maggiore di Willis e Demi Moore, oggi 37enne. Il loro rapporto continua, ma non come prima: “Ora tra noi è tutto diverso, provo una gratitudine immensa”. La malattia, racconta Rumer, ha trasformato profondamente Bruce: “C’è una nuova dolcezza in lui. Mio padre è sempre stato un uomo molto macho e ora c’è una sorta di… fragilità non è la parola giusta, ma in lui ritrovo una tenerezza che forse l’essere Bruce Willis non gli aveva mai davvero permesso di esprimere fino in fondo”.

Nonostante gli intensi momenti vissuti, “avere un padre con questa malattia è un’esperienza davvero tosta. – confessa Rumer – A volte mi dimentico quanti momenti difficili abbiamo vissuto e attraversato in famiglia”. Un dolore più frequente di quanto si possa immaginare. La figlia di Bruce Willias racconta che “adesso così tante persone mi fermano per strada e mi dicono: ‘Mio zio aveva la FTD. Mio padre aveva questa malattia’”.

Come sta oggi Bruce Willis

Così come traspare dalle parole della primogenita Rumer, Bruce Willis è circondato dall’amore dei suoi cari, sempre al suo fianco da quando si è scoperta la malattia. L’ex moglie Demi Moore continua a essere una presenza fissa nella vita dell’attore, assieme alle tre figlie Rumer, Scout e Tallulah. La famiglia nel tempo è cresciuta, e al assieme a Bruce oggi ci sono anche la nuova moglie Emma Heming, sposata nel 2009, e le due figlie minori Mabel e Evelyn.

È proprio Emma, sposata nel 2009, a essere la caregiver principale di Bruce, fornendogli l’assistenza quotidiana di cui ha bisogno. Un ruolo che, nonostante il grande amore, comporta grandi sacrifici e che l’ex modella ha scelto di condividere nel libro autobiografico Il viaggio inatteso. Prendersi cura di sé.

“Bruce è ancora molto presente nel suo corpo. – ha spiegato la moglie – Ma non ha mai capito di avere questa malattia. Sono felice che non ne sia consapevole”. La anosognosia, la non consapevolezza dei sintomi del disturbo, è comune tra chi soffre di disturbi neurologici. Emma ha anche spiegato che l’attore riconosce i propri familiari e comunica con loro, “è solo diverso. Devi solo imparare ad adattarti”. Oltre al supporto degli affetti, Bruce Willis riceve assistenza infermieristica h24, vivendo in un’area separata della casa di famiglia attrezzata appositamente per lui.