Demi Moore, le parole dopo il peggioramento di Bruce Willis: “È difficile”

Pochi giorni fa, il mondo intero ha appreso del peggioramento delle condizioni di Bruce Willis: a parlarne è stata la moglie Emma Heming. Alle sue parole si sono aggiunte quelle dell’ex moglie Demi Moore, che ha definito la situazione “difficile”, soprattutto perché vedere una persona così forte trasformarsi in qualcun altro è un vero e proprio calvario.

Bruce Willis è peggiorato, le parole dell’ex moglie Demi Moore

“Bruce è ancora molto attivo. È solo il suo cervello che lo sta abbandonando“, con questa dichiarazione, Emma Heming, attuale moglie dell’attore Bruce Willis, ha parlato del peggioramento delle condizioni di salute. Ha aggiunto che ci sono dei momenti in cui è “di nuovo Bruce”, ma non giorni. Piccoli momenti che, però, rendono la famiglia ancora più unita. “Ed è difficile da guardare, perché quei momenti arrivano in fretta, poi svaniscono. È dura, ma sono grata che mio marito sia ancora qui”.

Nel podcast di Oprah Winfrey, anche Demi Moore ha parlato del suo ex marito, a cui è rimasta molto legata: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e così determinato trasformarsi in altre parti di sé. Ma sai, la mia prospettiva particolare è questa: dico sempre che è fondamentale incontrarli per come sono. Non aspettarti che debbano essere chi erano o chi vorresti che fossero, e quando lo fai, trovo che ci sia un’incredibile dolcezza e qualcosa di tenero e amorevole”.

Ha anche spiegato come sta l’attore: “E forse è più giocoso e infantile in un certo senso, perché ha bisogno di più cure. Se proietti dove sta andando, crei solo ansia. Se ripensi a dove era e a cosa hai perso, crei solo ansia e dolore. Quando rimani presente, c’è così tanto, e c’è ancora così tanto di lui lì. E potrebbe non essere sempre in grado di esprimersi, ma è bellissimo, date le circostanze”.

Bruce Willis vive in una casa separata

Emma Heming ha presentato il libro The Unexpected Journey, che parla proprio del percorso vissuto negli ultimi anni con Willis, da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale. Oggi, Willis vive in una casa separata rispetto a quella della moglie e delle figlie Mabel (13) ed Evelyn (11). E proprio Emma ha spiegato che questa è stata una decisione tutt’altro che facile da prendere.

“È stata una delle scelte più difficili, ma sapevo che Bruce avrebbe voluto questo per le nostre figlie. Lui vorrebbe che vivessero in una casa più adatta ai loro bisogni, non ai suoi”. Dopo aver rilasciato questa dichiarazione, Emma è stata fortemente criticata, con giudizi persino cattivi, ed è per questo che ha parlato nuovamente sui social, per spiegare la situazione. “Sapevo che, condividendo informazioni così intime, si sarebbero creati due schieramenti: da una parte chi ha solo un’opinione, dall’altra chi ha davvero esperienza. È l’ennesima dimostrazione di ciò contro cui i caregiver devono combattere ogni giorno: il giudizio degli altri. Troppo spesso vengono giudicati in fretta e ingiustamente da chi non ha vissuto questo percorso o non si è mai trovato in prima linea”.