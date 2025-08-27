Bruce Willis, “il cervello sta cedendo”. E la moglie commossa: “È difficile da guardare”

Emma Heming Willis ha ricordato i primi sintomi "allarmanti e spaventosi" dell'attore e affermato che la sua famiglia ha "imparato ad adattarsi" a questa nuova vita

Getty Images Bruce Willis

Importanti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bruce Willis. La moglie dell’attore, Emma Heming Willis, ha parlato apertamente della battaglia che sta conducendo da quasi tre anni contro la demenza. La famiglia della star ha annunciato la diagnosi di demenza frontotemporale (FTD), una malattia degenerativa del cervello che colpisce la comunicazione e il comportamento, oltre tre anni fa.

Come sta oggi l’attore Bruce Willis

In un’intervista con Diane Sawyer, andata in onda su ABC, la moglie dell’attore settantenne ha spiegato lo stato attuale della sua salute. “Bruce è ancora molto attivo”, ha detto Emma. “Bruce è in ottima salute, sai. È solo il suo cervello che lo sta abbandonando“, ha aggiunto.

Emma ha affermato che “il linguaggio di Willis sta scomparendo” e che la famiglia ha “imparato ad adattarsi” per comunicare con lui in “un modo diverso”.

Quando le è stato chiesto se ci sono “giorni in cui è di nuovo Bruce”, Emma ha risposto: “Ci sono ancora quei giorni. Non giorni, ma momenti”.

“Ha una risata così, così, così sincera”, ha continuato l’ex modella. “E, sai, a volte vedi quello scintillio nei suoi occhi, o quel sorrisetto, e, sai, mi sento come trasportata”.

Trattenendo le lacrime Emma ha spiegato: “Ed è difficile da guardare, perché quei momenti arrivano in fretta, poi svaniscono. È dura”. Ma, ha ribadito, “sono grata che mio marito sia ancora qui”.

Emma ha poi descritto i sintomi decisamente allarmanti che Willis aveva prima che gli venisse diagnosticata ufficialmente la demenza frontotemporale.

“Per essere una persona molto loquace e molto coinvolta, era solo un po’ più silenzioso”, ha raccontato. “Quando la famiglia si riuniva, si scioglieva un po’”.

“Mi è sembrato un po’ distaccato, molto freddo, diverso da Bruce, che era molto caloroso e affettuoso”, ha continuato Emma. “Fare l’esatto opposto è stato allarmante e spaventoso”.

Il divo di Hollywood ha ricevuto nel 2022 una diagnosi di afasia, una condizione che influisce sulla sua capacità di comunicare e scrivere, ma che nel 2023 è stata identificata come sintomo di una malattia più specifica: la demenza frontotemporale (FTD).

Un duro colpo per una famiglia che non lo ha lasciato solo un solo istante. Grazie alle sue cure intensive, che includono anche le visite dell’ex moglie Demi Moore, Willis si sente “amato, accudito e supportato”.

È proprio di questo tipo di assistenza che Emma Heming parlerà in un libro di prossima uscita. “Non si tratta di me o di Bruce, è molto più di questo. Si tratta di dare voce a chi si prende cura di qualcuno, di rompere lo stigma sulla demenza e di far luce su ciò che milioni di famiglie vivono ogni giorno. L’intento è ricordare a tutti che anche chi si prende cura di qualcuno ha bisogno di assistenza”.

Getty Images

Il sostegno di Demi Moore

Bruce Willis 70 anni ed Emma, 47, hanno iniziato a frequentarsi nel 2007 dopo essersi conosciuti in palestra. Si sono sposati nel 2009. Hanno due figlie, Mabel Ray, 13 anni, ed Evelyn Penn, 11 anni. L’attore è padre anche di Rumer, 37 anni, Scout, 34 anni, e Tallulah, 31 anni, che ha avuto dall’ex moglie Demi Moore, con la quale è stato sposato dal 1987 al 2000 e con la quale è rimasto molto amico fino ad oggi.

Lo scorso febbraio Demi Moore ha fatto sapere a Variety di andare a trovare il suo ex marito ogni settimana e di essere stata una fonte di sostegno per Emma. “Per me non c’è mai stato alcun dubbio. Ci sono perché è quello che fai per le persone che ami”, ha evidenziato.

Il libro di Heming Willis, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, uscirà il prossimo 9 settembre.