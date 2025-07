IPA Demi Moore e Bruce Willis

Quello di Bruce Willis è uno dei volti più noti del cinema mondiale, eppure è ormai qualche anno che l’attore è lontano dalle scene. Costretto a casa da una brutta malattia, Willis trascorre le proprie giornate circondato dall’affetto dei suoi cari. Nonostante il riserbo della famiglia, non si placa tuttavia l’apprensione dei fan e della stampa, cui fonti vicine al divo svelano un peggioramento delle sue condizioni.

Bruce Willis, le sue condizioni peggiorano

A marzo 2025 Bruce Willis ha compiuto 70 anni, tre anni prima, nel 2022 gli fu diagnosticata la demenza frontotemporale, una forma di demenza a esordio precoce che causa la degenerazione del lobo frontale, a volte anche di quello temporale, del cervello, compromettendo le capacità cognitive e motorie.

Si tratta di un male per cui non esiste ancora una cura e il cui decorso può correre molto velocemente. Pare che, negli ultimi anni, le condizioni di Bruce Willis siano peggiorate sensibilmente. La testata statunitense Tribune, riporta che, secondo dettagli clinici, l’attore “non riesca più a parlare e leggere”. Il media parla anche di “difficoltà motorie” seppure “la famiglia non abbia confermato dettagli specifici sulla sua mobilità”.

Il silenzio della famiglia

La diagnosi di Bruce Willis è stata vissuta con grande riserbo dalla famiglia, che ha reso nota la notizia senza tuttavia rivelare alcun dettaglio sulla nuova quotidianità dell’attore. Nel mese di aprile 2025, un mese dopo il 70esimo compleanno di Willis, i suoi famigliari hanno aggiornato le migliaia di fan spiegando che seppur la “malattia sia in fase di progressione, le sue condizioni sono stabili”.

Seppur due post pubblicati nelle ultime settimane sul profilo Instagram ufficiale di Bruce Willis sembrino confermare la perdita del linguaggio dell’interprete di cult come Die Hard e Pulp Fiction. Il primo scatto lo mostra assieme alla moglie Emma Heming che gli accarezza dolcemente il viso; “L’amore non ha bisogno di parole. – si legge nella didascalia – A volte un semplice tocco dice tutto”. Segue una foto con la figlia Tallulah che, mentre il padre la abbraccia baciandola sul capo, scrive: “Non ha bisogno di parole per farla sentire protetta e amata”.

Demi Moore ancora al suo fianco

Appare anche Demi Moore sui social di Bruce Willis. Gli attori sono stati assieme per oltre dieci anni, dal 1987 al 2000, ma nonostante la loro relazione sia finita, tra loro permane un affetto vivo e sincero. Moore è sempre al fianco dell’ex marito, dei figli e della nuova compagna, offrendo a Bruce tutto il supporto e l’amore di cui ha bisogno. Su Instagram, il più recente scatto che li ritrae assieme li mostra affiatati e sorridenti, “uno sguardo che dice tutto.- si legge – Ammirazione, storia e un legame che non può essere sciolto”.

All’epoca della separazione, Bruce Willis aveva spiegato: “Abbiamo tre figlie che continueremo a crescere insieme, e probabilmente ora siamo più vicini che mai. Ci rendiamo conto di avere un impegno per tutta la vita con le nostre figlie. La nostra amicizia continuerà”. Promessa mantenuta, perché Bruce e Demi continuano a essere l’uno il punto di riferimento dell’altra.