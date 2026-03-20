“All you need is love, Bruce”: gli auguri di Demi Moore

Getty Images Bruce Willis, i 71 anni del “duro” di Hollywood: le donne della sua vita

Bruce Willis sta peggiorando: non parla quasi più, le uscite pubbliche sono ormai ridotte a zero e l’attore è cstantemente seguito 24 ore al giorno da un assistente personale. La moglie, Emma, ha scelto di andare a vivere vicino, ma in un’altra casa, per preservare la crscita delle figlie.

Il 19 marzo 2026 Bruce ha festeggiato 71 anni: un’età ancora “giovane”, se fosse in salute. Molti suoi colleghi recitano ancora e dirigono film. Lui purtroppo ha dovuto interrompere la sua carriera, lasciarci orfani di quel sorriso beffardo e quegli occhi dolci che lo hanno reso famoso in tanti film. Eppure Bruce è circondato da tantissimo amore, una catena umana di donne meravigliose, dall’attuale moglie Emma all’ex, oggi migliore amica, Demi Moore, alle sue 5 figlie, dalla primogenita Rumer alle piccole Mabel ed Evely . Che proprio nel giorno del suo compleanno, gli hanno dedicato immagini e parole bellissimem, per festeggiarlo.

Demi Moore, all you need is love

Rumer: “Penso a te che balli, incredibilmente affascinante”

Emma: “Sensibilizziamo sull’importanza dei caregiver”