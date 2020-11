Chi è Giovanni, il figlio di Claudio Baglioni

editato in: da

Sanremo 2019, i look della quinta serata

Giovanni Baglioni è il figlio del famoso cantautore italiano Claudio Baglioni, conosciuto in tutta Italia per le sue indimenticabili canzoni che hanno fatto sognare milioni di italiani e hanno accompagnato molte storie d’amore, da ‘Questo piccolo grande amore’ a ‘Strada facendo’.

La vita privata di Claudio è sempre rimasta lontana dai riflettori, proprio per questo forse non tutti i suoi fan sanno che ha un unico figlio, Giovanni, nato dall’amore con l’ex moglie Paola Massari, anche lei cantautrice e musa di molte canzoni di Baglioni. I due si sono sposati il 4 agosto del 1973 e Paola ha dato alla luce Giovanni il 19 maggio 1982. Poco dopo essere diventato padre, Claudio racconta in un’intervista l’effetto positivo che ha avuto su di lui la nascita del figlio: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”.

La coppia si è poi separata nel 1994 e Baglioni ha ritrovato l’amore con Rossella Barattolo. L’affetto tra Claudio e Giovanni non è mai diminuito, anzi: col passare degli anni Giovanni si avvicina sempre di più al mondo della musica, complice il suo talento e l’ambiente artistico in cui il ragazzo è cresciuto. Dopo essersi iscritto in università nella facoltà di Giurisprudenza, Giovanni si appassiona sempre di più alla musica, ma decide di non seguire le orme dei genitori, cantautori di successo, e si indirizza invece verso l’amore per gli strumenti, tra i quali spicca la chitarra.

Ispirandosi a miti della chitarra acustica come Tommy Emmanuel ed Erik Mongrain, Giovanni inizia un percorso professionale nel mondo della musica mondiale, dove si fa conoscere come talentuoso chitarrista e grazie al quale ottiene diverse collaborazioni, tra cui non poteva mancare quella col padre, al fianco del quale calca le scene dello stadio Olimpico di Roma nel 1998. L’esperienza è stata immortalata in uno scatto pubblicato su Instagram proprio da Claudio Baglioni. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo album, ‘Anima Meccanica‘, seguito da un tour mondiale di successo.