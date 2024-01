Claudio Baglioni annuncia il ritiro dalle scene: “Terminerò la mia attività nel 2026”

Ci sono artisti per cui la giovinezza e la carriera in ascesa sembrano non finire male. E, invece, anche per loro, arriva il momento di dire “basta”. Lo ha fatto Claudio Baglioni, che ha annunciato il ritiro dalla scene. Lo ha fatto in conferenza stampa prima del live a Milano. Un’ultimo giro, però, per godersi il saluto dei fan di ogni generazione, che lo hanno amato e applaudito nei suoi più di 50 anni di carriera. Saranno infatti tre anni gli anni di concerti per salutare tutti, poi basta. “Terminerò la mia attività entro il 2026 facendo progetti che saranno tutti ultimi giri: gli anglosassoni lo chiamano giro della vittoria. Devo tanto al destino e alle persone che mi hanno accompagnato e vorrei godermi con ritmi più rilassati questi mille giorni miei. Tanto, essendo solista non potrò nemmeno fare una reunion”, ha detto.

Claudio Baglioni lascia le scene: l’annuncio

“Voglio andar via”, ha cantato Claudio Baglioni dai palchi di tutta Italia durante la sua lunga carriera ricca di successi. Ora, il tempo di “andare” sembra essere arrivato anche per l’inossidabile cantautore. Una vita di testi indimenticabili, le movenze delle mani sulla chitarra e i modi, quelli gentili e pacati di chi il suo mestiere lo ama fino in fondo.

Claudio Baglioni ha annunciato l’addio alle scene musicali, e noi ancora facciamo fatica a crederci.

In occasione delle cinque tappe milanesi (sabato 20, domenica 21 e domenica 22 gennaio e poi ancora lunedì 5 e martedì 6 febbraio) del tour nei palazzetti del progetto aTuttocuore, Claudio Baglioni ha convocato la stampa milanese al Forum di Assago per un annuncio importante. “Mio padre mi diceva ‘si scende dal ring da vincitori’ – ha affermato l’artista – e così ho deciso di fare. A 60 anni dall’inizio della mia carriera, era il 1964 quando appena 13enne sono salito per la prima volta sul palco a un concorso di voci nuove a Centocelle, ho deciso di concedermi e concederci ancora 1000 giorni di musica e di noi insieme. Poi concluderò il mio percorso artistico”.

Dunque, è arrivato veramente il momento degli ultimi saluti, di “guardarci un’ultima volta e via”, omaggiandolo con le canzoni che hanno segnato migliaia di famiglie italiane. A quanti di noi le note di Questo piccolo grande amore ricorderanno per sempre le schitarrate estive in spiaggia con il vento tra i capelli e i piedi nella sabbia? Grazie Claudio, sono sensazioni che non dimenticheremo.

L’addio di Claudio Baglioni: l’ultimo tour

Il tour indoor di aTuttocuore sarà dunque l’ultimo nei palazzetti e “poi ci saranno ancora 4-5 progetti lunghi in previsione. Non so se farò un disco perché questo è un congedo per la mia esperienza dal vivo. Mi sembra di essere arrivato al massimo delle mie possibilità. Quando si spegne la luce sembra che non si è pronti a nulla. Sul palco gli artisti a qualcosa servono perché riescono a fare cose che non riescono a fare, sotto il palco non servono a nulla. Io ho fatto di tutto in questo spettacolo, ho il collo del piede come quello di Roberto Bolle. Questo è un canto alla rovescia non un conto alla rovescia. Quando ci arriverò sarà indolore. Credo si arrivi a un momento in cui si capisce che è necessario fermarsi”.

E a chi non si rassegna e rivorrebbe un su ritorno al Festival di Sanremo risponde: “Sono stato già direttore, dittatore e dirottatore artistico temo però che Sanremo mi resisterà e smetterò di andare. Non credo che scriverò più canzoni, scriverò magari altro”. Una decisione che arriva all’improvviso e che si aggiunge all’addio alle scene di altri cantautori del calibro di Ivano Fossati e Francesco Guccini.