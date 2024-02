Ci sono molte canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tanti artisti e cantautori che ci hanno emozionato con testi, parole, note. Tra i Big troviamo un nome eterno: Claudio Baglioni. Nel 2024 ha annunciato l’addio alle scene, non prima di terminare gli ultimi anni della sua carriera sui palchi d’Italia per “salutare” e omaggiare il pubblico che l’ha reso una leggenda.

Il testo di Mille giorni di te e di me

Spesso definito come il capolavoro romantico del cantautore, il brano Mille giorni di te e di me è contenuto nell’album Oltre del 1990. Nonostante i decenni, è ancora oggi il simbolo di tutti quegli amori spezzati, finiti male, addii improvvisi. Grande classico della musica leggera, rientra naturalmente nel repertorio dell’artista: dura più di 5 minuti, in cui si avverte il crescendo, tra note e parole, del sofferto addio. Una canzone, questa, che è nata per celebrare il vero innamoramento, che fin troppo spesso coincide proprio con l’amore finito: quando ci si rende conto di aver perso tutto.

Io mi nascosi in te poi ti ho nascosto

Da tutto e tutti per non farmi più trovare

E adesso che torniamo ognuno al proprio posto

Liberi finalmente e non saper che fare

Non ti lasciai un motivo né una colpa

Ti ho fatto male per non farlo alla tua vita

Tu eri in piedi contro il cielo e io così

Dolente mi levai, imputato alzatevi

Chi ci sarà dopo di te

Respirerà il tuo odore

Pensando che sia il mio

Io e te, che facemmo invidia al mondo

Avremmo vinto mai

Contro un miliardo di persone

E una storia va a puttane

Sapessi andarci io

Ci separammo un po’ come ci unimmo

Senza far niente, niente poi c’era da fare

Se non che farlo e lentamente noi fuggimmo

Lontano dove non ci si può più pensare

Finimmo prima che lui ci finisse

Perché quel nostro amore non avesse fine

Volevo averti e solo allora mi riuscì

Quando mi accorsi che ero lì per perderti

Chi mi vorrà dopo di te

Si prenderà il tuo armadio

E quel disordine

Che tu hai lasciato nei miei fogli

Andando via così

Come la nostra prima scena

Solo che andavamo via di schiena

Incontro a chi

Insegneremo quello che

Noi due imparammo insieme

E non capire mai cos’è

Se c’è stato per davvero

Quell’attimo di eterno che non c’è

Mille giorni di te e di me

Ti presento

Un vecchio amico mio

Il ricordo di me per sempre

Per tutto quanto il tempo

In questo addio

Io mi innamorerò di te

Il significato di Mille giorni di te e di me

Tutti gli artisti hanno indubbiamente nel proprio repertorio il grande classico: d’amore ne hanno sempre parlato tutti, dagli antichi filosofi alle band. All’attività di cantautorato di Claudio Baglioni va il merito di aver realizzato una sorta di “contraltare” al suo celebre brano Questo piccolo grande amore. Perché non c’è più l’amore ingenuo e tenero al centro di tutto, ma l’amore sofferto.

“È una canzone che nasce dall’idea che l’innamoramento, il vero amore, nasca spesso quando l’amore è finito. È una canzone che nella sua fase ultima diventò più completa e che nacque proprio dal fatto che secondo me un uomo, quando incontra una donna e s’innamora veramente, cerca di nascondersi in lei e poi di nascondere lei stessa agli occhi del mondo. Quello secondo me è il momento in cui un uomo s’innamora veramente”, queste le parole del cantautore, affidate in un’intervista a Vincenzo Mollica.

A chi è dedicato il celebre brano di Claudio Baglioni

C’è una persona a cui è dedicata questa canzone? In realtà, sì. Nel 2024, Baglioni ha annunciato l’addio alle scene, previsto per il 2026. Chiude così la sua lunga carriera al fianco del pubblico che lo ha amato, sostenuto, reso una leggenda. Come rivelato da Rossella Barattolo, a lei è dedicato il celebre successo. Dopo essersi lasciati per sei mesi, si sono divisi, ma, come spesso accade in questi casi, quando l’amore è forte, non riescono a stare separati. “La più popolare è Mille giorni di te e di me – una delle mie preferite – anche se è noto che i fan sostengono che è stata scritta per la sua ex-moglie. Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi”.