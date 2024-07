Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024: la scaletta

Parigi è pronta: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 sarà un evento mai visto prima. Proprio così, la città si prepara ad accogliere uno spettacolo molto diverso da quelli visti fino a questo momento nella storia dell’evento sportivo più atteso da atleti e fan. Si parte dalla location. Non uno stadio, non un palazzetto, bensì la Senna, fiume simbolo della capitale francese. Gli atleti (circa 10500 quest’anno) arriveranno, dopo una lunghissima parata, a bordo di 116 battelli. Ma scopriamo insieme il programma e la scaletta della serata.

Un programma, quello della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024, tenuto sotto il massimo riserbo, di cui si sanno pochissimi dettagli. Quattro ore di evento, in un mix di teatro, danza (con 2000 ballerini), cinema, arte, circo e opera. Tante storie verranno raccontate, sotto la prestigiosa regia di Thomas Jolly, direttore artistico famoso per la grandiosità dei suoi allestimenti. Ecco quello che sappiamo sulla scaletta dell’evento.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 avrà inizio alle 19:30 e sarà trasmessa su Rai 2. Da quel momento fino alle 23:50 arriveranno al luogo dello spettacolo i battelli con gli atleti. Al centro dell’attenzione ci sarà proprio il percorso dei battelli, che partiranno dal pont d’Austerlitz, all’altezza della Biblioteca Francois Mitterand. Proseguiranno poi verso Île Saint Louis e Île de la Cité, passando sotto i ponti più famosi, il parco della Concorde e l’Esplanade des Invalides, il pont d’Iéna. L’arrivo e il gran finale sarà al Trocadero di fronte alla Torre Eiffel.

Quello che si sa di preciso sul programma è poco, ma sorprendente. Ad aprire la cerimonia dovrebbero essere Celine Dion e Lady Gaga (entrambe fotografate a Parigi) con un duetto che si prospetta strepitoso. Ma attenzione: la partecipazione delle due dive del pop non è mai stata confermata, perciò non resta che attendere e sperare. Secondo il giornalista francese Thierry Moreau, che ha pubblicato la notizia su X, il duo canterà il classico di Édith Piaf intitolato La Vie en Rose. Diciamocelo, sarebbe pazzesco.

Anche Juliette Armanet, autrice di canzoni come Le dernier jour de disco, dovrebbe partecipare alla cerimonia. Accompagnata dalla pianista Sofiane Pamart, dovrebbe cantare Imagine di John Lennon.

Aya Nakamura, franco-maliana, si esibirà ne La Bohème e For Me Formidable: location il Pont des Arts, e ad accompagnarla sarà la Guardia repubblicana.

Ma i nomi degli ospiti sono tanti: la cantante lirica Marina Viotti, la band metal Gojira, l’attore-cantante Philippe Katherine si esibirà nudo sulle note di Supernature di Cerrone. Infine, il cantante Slimane e il rapper Rim’k.

L’ordine di sfilata degli atleti: Italia 91esima

Lo sport comunque rimane centrale nell’inaugurazione dei giochi olimpici di Parigi 2024. Il focus sarà l’arrivo degli atleti rappresentanti dei 205 paesi in gara, contando anche il Team degli Atleti Rifugiati,. Sotto questa “bandiera” correranno quegli atleti provenienti da Paesi martoriati da guerre e situazioni politico-sociali problematiche e sono in tutto 36: nello specifico vengono da Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Siria, Iran, Camerun, Afghanistan, Cuba e Venezuela.

Per quello che concerne l’ordine di apparizione nella Cerimonia d’Apertura, che scatterà dalle 19.30, ci sono da ricordare alcune particolarità. La prima a sfilare sarà la Grecia, patria dei Giochi Olimpici; la seconda sarà quella del Team dei Rifugiati, che sfilerà sventolando la bandiera olimpica; poi si proseguirà nell’ordine alfabetico dei Paesi secondo la lingua del paese ospitante, in questo caso il francese, partendo da Afghanistan, Sud Africa (essendo in francese Afrique du Sud) e Albania.

A chiudere la sfilata sarà come sempre quella del paese ospitante, quindi la Francia, prima di loro ci saranno gli Stati Uniti, penultimi, mentre terz’ultima sarà l’Australia, che ospiterà i Giochi a Brisbane nel 2032. Solitamente come terz’ultimo sfila lo stato che ospiterà l’edizione immediatamente successiva, ma nel caso specifico si tratterebbe sempre degli Stati Uniti, con Los Angeles 2028, quindi c’è questo cambio. Prima di questo trio, per rispettare l’ordine alfabetico, ci saranno Yemen, Zambia e Zimbabwe.

La selezione Azzurra, con Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera, sfilerà per 91esima, poco prima della metà dell’ordine, dopo Israele e prima della Giamaica.