Le pagelle di Sanremo 2025, prima serata: Scotti e Clerici una certezza (8), scaletta frenetica (7)

Fonte: Getty Images Antonella Clerici serve trofie al pesto a Sanremo

È andata in onda la prima serata di Sanremo 2025, la prima edizione condotta da Carlo Conti nell’era post-Amadeus. Una bella eredità da raccogliere, che il rodato conduttore della Rai ha saputo far propria. Una scaletta frenetica scivolata alla velocità della luce, due co-conduttori – Antonella Clerici e Gerry Scotti – che hanno saputo accompagnarlo con garbo e ironia e un cast di Big che certamente farà parlare di sé fino alla fine (e oltre) il Festival. Le prime pagelle? Meritano la sufficienza.

Gli omaggi a Ezio Bosso e Fabrizio Frizzi. Voto: 10

La prima serata del Festival si è aperta con il toccante omaggio a Ezio Bosso, scomparso prematuramente a causa di una malattia neurodegenerativa. Il pianista e compositore è sempre nel cuore del pubblico, proprio come Fabrizio Frizzi, che Carlo Conti ha ricordato al fianco degli amici e co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici. Per quest’ultima, impossibile trattenere le lacrime. Due momenti di pura emozione.

Salta l’audio a Carlo Conti. Voto: 6

Il bello della diretta è anche questo. Neanche il tempo di entrare in scena all’Ariston, ed ecco che salta l’audio cancellando mezzo discorso di apertura. Un piccolo “incidente” di percorso per Carlo Conti che ha saputo recuperare, da professionista quale è. O forse non se n’è neanche accorto…

Una scaletta più veloce della luce. Voto: 7

Carlo Conti aveva promesso di chiudere in anticipo rispetto agli ultimi Sanremo di Amadeus e ha parzialmente mantenuto la parola. Del resto con tutti questi artisti e lo spazio fagocitato da Jovanotti l’impresa era ardua. La scaletta è andate più veloce della luce a un ritmo serratissimo, concludendosi entro l’1:30. Forse un po’ troppo ma il problema alla fine è sempre lo stesso: i brani sono talmente tanti che a fine serata hai già dimenticato i primi della lista.

Antonella Clerici e Gerry Scotti, una certezza. Voto: 8

Non avrebbe potuto esordire nel suo nuovo Sanremo con due spalle migliori. Colleghi ma soprattutto amici, Antonella Clerici e Gerry Scotti sono una certezza e lo sarebbero per chiunque, da professionisti quali sono. Hanno saputo portare classe, ironia e anche momenti di sincera emozione sul palco dell’Ariston. Menzione speciale per le trofie al pesto della Clerici servite con estremo candore all’una di notte mentre il pubblico cominciava a cedere sotto il peso della serata.

Standing ovation, poche ma buone. Voto: 8

Poche ma buone, come si suol dire. Le standing ovation sono di casa al Festival di Sanremo ma conquistarle non è così scontato. Nel corso di questa prima serata ci sono riusciti Simone Cristicchi e Giorgia, tra i Big più attesi dell’intera edizione. Due grandi nei loro generi, acclamati dal pubblico per come meritano.

Il messaggio a sorpresa di Papa Francesco. Voto: 6

Un fuori programma non previsto dalla scaletta, che certamente ha colpito nel segno. Carlo Conti è riuscito a mandare in onda niente meno che un videomessaggio di Papa Francesco. Qualcosa di prestigioso certamente, forse un po’ dal retrogusto di omelia che ha distolto dal ritmo incalzante delle performance. Il messaggio sull’importanza della musica per l’unione dei popoli è stato, comunque, apprezzabile.

Jovanotti show, pura energia. Voto: 7

Altro che ospitata, Jovanotti ha letteralmente fagocitato una quantità infinita di tempo nel corso della prima puntata cantando alcuni dei suoi brani più famosi, con la consueta energia che lo contraddistingue (e rischiando una caduta). L’ha tirata un po’ per le lunghe? Forse sì, ma alla fine il pubblico dell’Ariston era entusiasta. E lo è stato anche per l’incursione di Gimbo Tamberi, che ha annunciato – con somma gioia dei tifosi – che parteciperà alle prossime Olimpiadi. Intenso l’omaggio del cantante a Sammy Basso, suo grande fan.

Kekko dei Modà scende le scale dopo l’infortunio. Voto: 8

E chi se lo aspettava? Si era parlato di una bruttissima caduta con gravi conseguenze sulla sua salute, eppure Kekko dei Modà non solo si è esibito sul palco con la sua band, ma ha perfino sceso le tanto temute scale dell’Ariston. Apprezzabile il coraggio del frontman che, a completare il tutto, ha cantato egregiamente.

Elodie, Clara e le altre regine di stile. Voto: 10

Ok, le canzoni sono grandi protagoniste a Sanremo ma dobbiamo ammettere che i look dei Big in gara incuriosiscono sempre i telespettatori. Quelli delle Big, su tutti: Elodie, Clara, Noemi e le altre regine di stile hanno donato veri momenti di bellezza in questa prima serata del Festival. Attendiamo di ammirare i prossimi!