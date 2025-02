Per la prima serata di Sanremo 2025 Gaia ha scelto un look etereo e audace, curato dalla stylist Alba Melendo . Sul palco dell’Ariston ha brillato indi, un capo che gioca con il, con corsetteria strutturata e tessuto impalpabile color carne. L’abito, raffinato e iper-femminile, ha esaltato la sua figura, ma al tempo stesso ha trasmesso un’, quasi in contrasto con il ritmo e l’energia della sua canzone. Forse ci saremmo aspettatie dinamico, che le permettesse di ballare con maggiore naturalezza sul palco.