Fonte: IPA Fedez

Il 16 febbraio 2025 Mara Venier ha condotto una puntata speciale di Domenica In, direttamente dal palco dell’Ariston di Sanremo. Nel corso dell’episodio eccezionale del programma televisivo, la conduttrice ha sottolineato il successo pazzesco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e ha intervistato i diversi cantanti in gara.

Tra di loro anche Fedez che, dopo aver cantato nuovamente la sua hit Battito, ha risposto alle domande dei giornalisti in studio sulla sua partecipazione alla kermesse musicale, soffermandosi, in particolare, sulla cover del brano Bella Stronza di Marco Masini.

Fedez, la dedica di Bella Stronza

Fedez è stato uno dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2025, visto che la canzone che ha portato in gara è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, tanto da ottenere il quarto posto nella classifica conclusiva. Ma le performance del cantante erano molto attese anche per le tante indiscrezioni che lo avevano visto protagonista nelle settimane precedenti l’inizio della manifestazione canora e che coinvolgevano anche il suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Il rapper si è detto felice per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025: “Vi ringrazio tutti per aver ascoltato la canzone, sono molto felice di questo. Non potevo chiedere di meglio”. Ma commentando la sua esibizione sulle note di Bella Stronza nella serata delle cover, non ha voluto svelare a chi fosse dedicato il testo: “Credo non sia necessario… Avendola scritta io, ovvio faccia parte del mio vissuto”. Fedez ha voluto specificare che il brano, in ogni caso, non è stato concepito come un attacco: “Non è una canzone di astio”.

Secondo il cantante, la kermesse musicale è per lui un vero e proprio nuovo inizio: “Non avrei preferito nulla di diverso rispetto a quello che è successo, non avrei potuto chiedere di meglio. Il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l’opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza una nuova vita per me”.

Fedez e la depressione

Fedez a Domenica In ha commentato anche il testo di Battito che: “Fa parte di una mia esperienza”. Il cantante ha rivelato il periodo buio vissuto dopo aver scoperto di essere affetto da un tumore, arrivando ad assumere anche sette antidepressivi al giorno: “Ho iniziato l’assunzione di antidepressivi e purtroppo sono finito nelle mani sbagliate”. Malgrado la sua brutta esperienza, il rapper ha ribadito l’importanza di rivolgersi a dei medici: “Questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto”.

Sul suo futuro professionale, Fedez ha aggiunto che presto farà un importante annuncio e che nel 2025 ricomincerà a esibirsi live, qualcosa che gli manca molto. A domanda diretta di Mara Venier, il rapper ha rivelato che i suoi figli l’hanno visto in differita e che sono contenti del loro papà.

Sulla sua esperienza a Sanremo 2025, il rapper ha aggiunto: “Questo Sanremo per me è stato importante perché non era una competizione con gli altri ma con me stesso ed è la sfida più difficile d’affrontare e a oggi sono contento di aver preso la decisione di partecipare a questo Sanremo e soprattutto di essermi goduto quest’esperienza”.