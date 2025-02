Fedez, le parole dopo il quarto posto a Sanremo 2025 (e la frecciata di Chiara Ferragni)

Il rapper tra le storie ha raccontato come si sente dopo il quarto posto a Sanremo 2025. E non è mancata una frecciata dell'ex Chiara Ferragni

Fonte: IPA / Getty Images Sanremo 2025, i look della finale: Francesca Michielin non emoziona, Cattelan vince la eclissa in total white

La 75esima edizione del Festival di Sanremo ha chiuso i battenti con la vittoria di Olly, ma a piazzarsi al quarto posto c’è stato Fedez. Un risultato inaspettato per il rapper, che fino all’ultimo ha sperato di piazzarsi tra i primi tre. Non è finito sul podio, ma su Instagram ha voluto ringraziare tutti quelli che l’hanno supportato in questa avventura. Ma solo pochi minuti prima dell’esibizione dell’artista Chiara Ferragni ha postato, sempre tra le storie di Instagram, una poesia che suona come una frecciata al suo ex.

Fedez, cosa ha detto dopo il quarto posto a Sanremo 2025

Si è conclusa la 75esima edizione del Festival di Sanremo: una finale senza troppi guizzi – così come tutte le serate della kermesse musicale – che però ha sorpreso con la vittoria di Olly. I fan di Fedez hanno sperato fino all’ultimo che il loro beniamino finisse quantomeno sul podio, ma si è dovuto accontentare del quarto posto.

Nelle sua parole però nessuna traccia di delusione, ma tanta, tanta emozione per il traguardo raggiunto: “Devo ancora elaborare ma ci tenevo a ringraziarvi tutti. È stato bello“. Del resto per il rapper è stata una sfida con se stesso: ha scelto di partecipare al Festival in uno dei momenti più complessi della sua vita, quando la sua intera esistenza è stata investita – mai come in queste ultime settimane – da un uragano mediatico dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona.

Nonostante gossip e pettegolezzi, in questo Sanremo Fedez ha dimostrato, ancora una volta, di avere una penna efficace e tagliente: lo ha fatto con la canzone che ha portato in gara, Battito, che parla di depressione e salute mentale, un tema a lui molto caro. E lo ha fatto anche durante la serata delle cover, quando ha duettato sulle note di Bella stronza con Marco Masini, con delle barre più che eloquenti.

In qualche modo lui Sanremo l’ha vinto: ha avuto la possibilità di parlare di quelle luci e ombre che chi vive la malattia mentale conosce molto bene, avvicinando al tema – ancora oggi un vero e proprio tabù – tutti quelli che hanno ascoltato il suo brano.

Chiara Ferragni, la frecciata a Fedez prima dell’esibizione a Sanremo 2025

Nel frattempo, poco prima dell’esibizione di Fedez, non è sfuggita ai più una storia di Chiara Ferragni su Instagram. L’influencer infatti, a pochi minuti dall’ultima esibizione del rapper a Sanremo nella serata finale, ha condiviso una poesia che a molti è sembrata una frecciatina all’ex.

“La donna non vuole un uomo ricco, o bello e neanche un poeta”, recita la poesia di Nizar Qabbani. “Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto e dica ‘Qui è la tua casa’”. I versi pubblicati da Ferragni arrivano anche poco dopo l’ultima rivelazione di Fabrizio Corona, che ha fatto sapere nel quinto episodio di Falsissimo che “Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Se me l’ha detto lui? No, questa me l’ha riferita Taylor Mega”.

Intanto l’imprenditrice digitale si sta godendo l’amore con il suo Giovanni senza alcun timore, come dimostrano gli scatti studiati “a tavolino” nella giornata di San Valentino: un modo per gridare al mondo (e al suo ex) che niente può scalfire la sua felicità.