Il vincitore di Sanremo 2025 è Olly. Una vera sorpresa rispetto ai pronostici, che davano Giorgia come super favorita alla vittoria a distanza di 30 anni dal trionfo in Come Saprei. L’artista romana era infatti stata data come favorita dal pronostico, malgrado Olly fosse molto amato fin dalla prima serata, e la vittoria finale lo ha confermato. Terzo posto per un ottimo Brunori Sas, alla sua prima partecipazione a Sanremo con il brano L’albero delle Noci, mentre Fedez si prende la quarta posizione. Solo quinto Simone Cristicchi, che entra Papa ed esce Cardinale, con il brano Quando sarai piccola.

Il trionfo di Olly

Già tra le Nuove Proposte nel 2022, l’artista genovese torna sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con il brano Polvere, col quale si classifica al 24° posto. Con lui sul palco della serata dei duetti anche Lorella Cuccarini, che l’aveva accompagnato in una performance che ancora oggi ci ricordiamo. Tra i suoi riferimenti di giovane cantante, ricordiamo che è un classe 2001, c’è anche Vasco Rossi.

“Mi hanno portato a un concerto di Vasco a Torino, dove chiudeva il tour. Ho capito la potenza di Vasco, mi sono messo a studiare tutto il suo repertorio. Ora, lungi da me dallo scimmiottarlo, immagino si veda che mi piaccia, alcuni me lo dicono. Se succede però è in modo inconscio, non cerco di assomigliargli”, ha raccontato in conferenza stampa. Effettivamente, il suo percorso è ancora tutto da scrivere e l’abbiamo visto molto cambiato in questi anni. Più maturo musicalmente e sotto il profilo dell’interpretazione, che sul palco dell’Ariston è stata un vero crescendo. Intanto, a pochi minuti dalla proclamazione i brani di Sanremo sono già in testa alla Hit Parade.

Come ha sottolineato Carlo Conti, saranno i prossimi mesi a determinare il vero successo dei brani che hanno appena concluso il loro corso all’Ariston. Basti pensare a Vita spericolata, citata da Alberto Angela durante la diretta, e che è arrivata all’ultimo posto. Per Olly, il futuro è ancora tutto da scrivere. E, questa volta, la vittoria di Sanremo non è un punto di arrivo ma uno di partenza dal quale crescere e costruire una carriera solida, lontana da certi condizionamenti che stanno affossando i più giovani. Prendersi del tempo è fondamentale ma ora è davvero il momento di festeggiare.

Gli altri premi di Sanremo 2025

Come da tradizione, sono numerosi i premi che vengono assegnati ai Campioni in gara. Bianca Balti, che è tornata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2025 per quest’occasione, consegna il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo a Brunori Sas, che ha portato in gara L’albero delle noci. I professori dell’orchestra si sono invece espressi per il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi, che quest’anno va a Quando sarai piccola di Simone Cristicchi.

Grande attesa per il Premio della critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa del Roof dell’Ariston a Lucio Corsi con Volevo essere un duro, mentre il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, conferito dalla Sala Stampa Radio – TV Web, viene consegnato a Quando sarai piccola di Simone Cristicchi. Infine, l’Amministratore Delegato di TIM Pietro Labiola consegna il Premio TIM all’artista più amato sull’app My TIM e sui siti e canali ufficiali TIM. Il trofeo va a Giorgia per La cura per me.