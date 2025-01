Sanremo 2025, Brunori Sas canta L’albero delle noci. Di cosa parla la canzone

Brunori Sas per la prima volta a Sanremo: la sua canzone per il Festival è una riflessione sulla nascita e la rinascita

Tra le più belle e interessanti sorprese che Carlo Conti ha scelto di regalarci per questo Festival di Sanremo 2025 c’è sicuramente la presenza tra i 30 Big di Brunori Sas.

Un cantautore che, con estrema delicatezza, è in grado di mettere in musica emozioni spesso complicate accendendo una riflessione collettiva. Una capacità che sfoggerà anche sul palco del Teatro Ariston grazie alla sua canzone in gara.

Brunori Sas, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Tutto pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, la festa della musica che ci terrà compagnia dall’11 al 15 febbraio. Un evento attesissimo anche dagli artisti in gara, pronti a far ascoltare le loro canzoni al pubblico per la prima volta.

Per Brunori Sas, cantautore di Cosenza, questo sarà il primo Sanremo: una tappa importante che gli permette di portare su uno dei palchi più seguiti d’Italia una canzone che rappresenta per lui qualcosa di davvero grande.

Abituato, come spiegato dallo stesso cantautore durante Sarà Sanremo nell’annunciare il titolo della sua canzone, a contesti di nicchia, per Brunori Sas varcare le porte del teatro Ariston potrebbe essere una vera e propria rivoluzione.

Una rivoluzione che troveremo anche all’interno de L’albero delle noci, la sua canzone in gara: un progetto che da il nome anche al suo prossimo album e che prende vita dall’idea di nascita e rinascita che ha vissuto grazie a sua figlia Fiammetta.

Ottimo cantautore, Brunori Sas ha tutte le carte in regola per riportarci alla memoria quel genere musicale che ha fatto la storia della canzone italiana: un obiettivo che proverà a portare a casa anche durante la serata delle cover quando, insieme a Dimartino e Riccardo Sinigallia, canterà L‘anno che verrà di Lucio Dalla.

Di cosa parla “L’albero delle noci”

L’albero delle noci è quindi un mix di emozioni: un turbinio di sensazioni date da un evento rivoluzionario per la vita delle persone, che regala momenti bellissimi ma accende, spesso, la volontà di riflettere su se stessi e sulle proprie capacità.

Parlando del brano, il cantautore ha raccontato: “L’albero delle noci parla di come una nascita possa essere una rinascita. Una gioia, una rivoluzione ma anche un momento di grande crisi. Racconto luci ma anche ombre e, se volgiamo inquietudini, di una condizione che può creare un senso di inadeguatezza in quel limbo che sta tra l’essere genitore e l’essere ancora figlio”.

“L’albero delle noci”, testo della canzone di Brunori Sas

