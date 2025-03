Anticipazioni e ospiti Domenica In 9 marzo: l’omaggio a Eleonora Giorgi, ancora Sanremo e tanto altro

Tutti i grandi ospiti in arrivo nella puntata del 9 marzo di Domenica In, condotto come sempre da Mara Venier

Fonte: IPA Mara Venier

Non c’è domenica senza Domenica In. In arrivo una nuova puntata della storica trasmissione pomeridiana condotta da Mara Venier. La 26esima domenica di questa stagione sarà ricca di grandi ospiti e intense emozioni. Omaggio a due grandi nomi dello spettacolo italiano: Mino Reitano, ricordato dalla moglie Patrizia e dalle due figlie, e Eleonora Giorgi, raccontata dalla voce del produttore Vittorio Cecchi Gori, che con l’attrice lavorò a lungo. Ancora, spazio alla musica, con il ritorno di due protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: Brunori Sas e la giovane Clara.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 9 marzo

Domenica 9 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventiseiesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un omaggio all’indimenticato cantautore Mino Reitano, maestro della musica italiana amato per il suo stile scanzonato ma i messaggi profondi. A parlare di lui, le donne della sua vita: la moglie Patrizia Vernola e le due figlie Grazia e Giuseppina.

In studio arriverà poi Vittorio Cecchi Gori, il grande produttore cinematografico che ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera. A Gori spetterà anche l’importante compito di ricordare Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa lunedì 3 febbraio a 71 anni a causa di un tumore, grande amica anche di Mara Venier. Gori e Giorgi collaborarono a lungo, e lei fu protagonista di numerosi film a firma del produttore.

Gli altri ospiti di Mara Venier: arrivano Clara e Serena Dandini

Il Festival di Sanremo è finito ormai da un po’, ma la sua musica continua a fare compagnia agli spettatori Rai. Tornano da zia Mara due dei protagonisti che più si sono fatti notare sul palco dell’Ariston. Il cantautore calabrese Brunori Sas, che si esibirà al pianoforte con l’emozionante brano L’albero delle noci. Ancora, la giovane cantante Clara, ex protagonista di Mare Fuori, oggi in cima alle classifiche con la canzone Febbre.

Torna a Domenica In anche Serena Dandini, conduttrice della storica trasmissione La tv delle ragazze, ma oggi in veste di scrittrice. Dandini parlerà infatti del suo nuovo romanzo, C’era la luna, che racconta della vita di un’adolescente nella seconda metà degli Anni ’60, tra giochi giovanili e proteste politiche. Infine, la giornalista Tiziana Panella interverrà assieme al marito, il professore Vittorio Emanuele Parsi, recentemente colpito da un malore improvviso, il cui dolore è stato raccontato nel libro La vita due volte.

Brunori Sas, il ritorno dopo le polemiche

Brunori Sas, classificatosi al terzo posto all’ultimo Festival, torna a Domenica In dopo le polemiche seguite allo Speciale Sanremo della trasmissione. Presente in studio come tutti gli altri artisti in gara, sul web c’è stato chi ha lamentato un trattamento troppo superficiale e sbrigativo nei confronti del cantautore, rispetto allo spazio dedicato ad altri. Così, forse per placare ogni ulteriore – inutile – critica, Mara Venier ha scandito con molta enfasi e palese attenzione l’annuncio che Brunori sarebbe tornato in studio domenica 9 marzo.