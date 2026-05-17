Domenica In, anticipazioni del 17 maggio: Roberto Vecchioni tra gli ospiti di Mara Venier

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Mara Venier torna con un nuovo appuntamento di Domenica In: ad attendere l’affezionato pubblico di Rai1 una puntata ricca di ospiti e tante sorprese. La conduttrice va in onda domenica 17 maggio, sempre alle 14.00, insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Interviste intime, grandi nomi dello spettacolo e spazio all’approfondimento: gli spettatori anche questa settimana si ritroveranno immersi un lungo racconto fatto di grandi emozioni.

Domenica In, le anticipazioni del 17 maggio

Tornaa come ogni settimana l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e Domenica In. Roberto Vecchioni sarà protagonista di un’intervista intima tra carriera e vita privata, raccontando il legame con la letteratura classica e gli anni trascorsi come insegnante di latino e greco nei licei.

Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa spazio anche alla musica dal vivo con due brani simbolo del suo repertorio: Ho conosciuto il dolore e Chiamami ancora amore, il pezzo con cui conquistò il Festival di Sanremo nel 2011. Sarà anche l’occasione per parlare del legame fortissimo con la moglie Daria Colombo e della prematura scomparsa del figlio Arrigo, a cui ha dovuto dire addio nel 2023.

Spazio ancora alla musica con Francesco Gabbani, che presenterà il nuovo singolo estivo dal titolo Summer funk. Il cantante ripercorrerà anche le tappe fondamentali della sua carriera, ricordando le collaborazioni artistiche che hanno segnato il suo percorso, compresa quella con Ornella Vanoni, per la quale ha firmato l’emozionante brano Un sorriso dentro al pianto.

Mara Venier ospiterà la collega Francesca Fialdini, che interverrà per presentare la nuova stagione di Fame d’amore, la docuserie dedicata ai disturbi del comportamento alimentare in onda da questa sera in seconda serata su Rai . I nuovi episodi seguiranno, per la prima volta, anche persone che stanno affrontando un disagio senza essere ancora entrate in un percorso terapeutico.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Tra gli ospiti attesi nella puntata di domenica 17 maggio anche Rosa Chemical, protagonista insieme alla madre Rosa di un’intervista dal tono ironico e familiare. Sarà l’occasione anche per esibirsi sulle note del suo nuovo singolo Mammamì, dopo un periodo che lo ha visto dividersi tra musica, televisione e l’esperienza a Ballando con le stelle, dove aveva partecipato come concorrente nel 2024.

Per celebrare poi i cinquant’anni di Domenica In, Pino Strabioli dedicherà un omaggio speciale a Raffaella Carrà, ricordando l’edizione 1986-1987 del programma condotta dalla celebre showgirl. In collegamento da Castelfranco Veneto interverrà anche Franco Antonello, che parlerà del progetto letterario Sull’isola che non c’era, nato per dare voce ai ragazzi autistici.

Spazio come di consueto all’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno, impegnati ad analizzare i temi più discussi della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi. Nel finale, Enzo Miccio commenterà la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2026, mentre Teo Mammucari tornerà a condurre il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, portando la sua ironia e nelle case degli italiani, con premi in palio e tanto divertimento.