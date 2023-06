Ragni in casa, come eliminarli: i metodi più efficaci

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

C’è chi crede nel detto popolare “ragno porta guadagno”, e chi invece ne è letteralmente terrorizzato (esiste una fobia specifica, l’aracnofobia, e sono molte persone a soffrirne): in ogni caso, difficilmente ci ritroviamo ad apprezzare la presenza di questi animali in casa, soprattutto quando inizia a diventare una consuetudine. Sebbene in Italia la quasi totalità delle specie di ragni è innocua, a nessuno fa piacere averli nel proprio appartamento. Scopriamo perché si intrufolano in casa nostra e come possiamo sbarazzarcene definitivamente.

Perché i ragni entrano in casa

Quante volte avete trovato qualche ragnatela negli angoli del soffitto, o addirittura un ragno all’opera? Nulla di strano: questi animali entrano in casa per cercare riparo e una fonte di cibo, ma anche per deporre le proprie uova. La ragnatela serve proprio ad attirare insetti ed intrappolarli, così da avere una scorta alimentare a portata di… zampa. Di certo, però, la loro presenza è piuttosto sgradita in casa – senza contare che le ragnatele danno un senso di mancata pulizia. Per capire come liberarcene, è importante scoprire da dove entrano e che cosa li attira.

I ragni in casa sono più frequenti durante la bella stagione, perché teniamo le finestre aperte e magari le luci accese all’esterno: questo attrae numerosi insetti, che sono la fonte principale di cibo per gli aracnidi. Ma tutto l’anno è possibile trovarli nei nostri appartamenti, soprattutto negli angoli più nascosti o nelle stanze meno utilizzate come le cantine, le taverne e i ripostigli. Qui, infatti, possono costruire la loro ragnatela e deporre le uova senza essere disturbati. Oltre ad entrare dalle finestre, si fanno strada dalle fessure nei muri e nei battiscopa e persino dalle toppe delle porte.

I consigli per non avere ragni in casa

Abbiamo visto perché è così facile trovare ragni in casa, ma cosa possiamo fare per evitare di attirarli? Il primo consiglio è di tenere sempre tutto ben pulito: via le briciole dal tavolo e dal pavimento, ma anche ogni piccolo residuo di cibo. Dovremmo dunque riassettare la cucina dopo i pasti e spazzare a terra almeno una volta al giorno, per non attrarre insetti come le formiche – che sono una vera leccornia per i ragni. Inoltre è buona norma non accumulare vecchi giornali, abiti (peggio ancora se sporchi) e scatole di cartone, che sono i luoghi ideali dove ripararsi. Per fare ordine e custodire tutto ciò che può servirci, dai documenti al cambio stagione, meglio optare per contenitori di plastica.

Come abbiamo visto, i ragni sono davvero abili ad entrare da ogni pertugio, anche minuscolo. Possiamo quindi controllare attentamente tutte le pareti e stuccare le crepe, i buchi e le fessure, utilizzando anche il silicone nel caso in cui il problema siano i battiscopa. Attenzione anche alle guarnizioni di porte e finestre, che se ormai vecchie potrebbero lasciar passare piccoli insetti come millepiedi e formiche. Infine, installiamo zanzariere a maglia molto sottile, per poter tenere le finestre aperte in libertà durante le giornate più calde.

Una volta “messa in sicurezza” la casa, è tempo di eliminare i ragni e le ragnatele che sono già dentro. L’aspirapolvere è un buon metodo, perché ci permette di raccogliere i ragni ancora vivi e poi liberarli all’aperto, togliendo nel contempo le ragnatele e le eventuali uova presenti. In alternativa, in commercio si trovano tanti insetticidi che ci consentono di sbarazzarci in pochissimo tempo di questi sgradevoli animali. Tuttavia, se vogliamo evitare prodotti chimici – che possono essere pericolosi anche per la nostra salute o per quella dei nostri amici a quattro zampe -, ci sono dei rimedi naturali assolutamente efficaci. Scopriamoli insieme.

Ragni, addio: i metodi naturali per debellarli

Niente insetticidi per eliminare i ragni: la soluzione arriva dalla natura. Alcuni metodi sono davvero semplicissimi da adottare, e ci aiuteranno a dire addio a questi spiacevoli animaletti senza dover fare fatica. Il sistema migliore consiste nel combatterli con gli odori: ce ne sono diversi che a noi sono spesso molto graditi, e che invece i ragni odiano tantissimo. È il caso dell’eucalipto, che emana un aroma fortissimo ed è uno dei meno apprezzati dagli insetti. Prendiamo un flacone spray e riempiamolo d’acqua, quindi diluiamo al suo interno 15-20 gocce di olio essenziale di eucalipto. Quindi non ci resta che nebulizzare il mix negli angoli dei soffitti e nei punti in cui abbiamo notato la presenza di ragni.

Un’alternativa altrettanto efficace è la menta piperita, anch’essa dall’odore molto intenso, che gli insetti proprio non amano. Possiamo usarla proprio come abbiamo visto con l’eucalipto, diluendo alcune gocce di olio essenziale di menta piperita in acqua e spruzzando il tutto nei luoghi dove è più facile trovare i ragni. Per sfruttare al meglio il suo potere, possiamo anche mettere dei vasi di menta sul balcone o sul davanzale della finestra, in modo da scoraggiare questi animali dall’entrare in casa – o anche solo di restare nelle sue vicinanze.

Un altro rimedio naturale per eccellenza è l’aceto di vino bianco, un prezioso alleato nelle pulizie domestiche. Il suo odore è repellente per molti insetti, oltre che per i ragni. Possiamo preparare un flacone spray pieno per metà d’acqua e per metà di aceto, da spruzzare direttamente sulle ragnatele o nei punti in cui è possibile che i ragni entrino in casa, come le fessure o attorno alle finestre. Per andare ancora più sul sicuro, possiamo riempire un secchio di acqua, versarci dentro una tazza di aceto e usare il tutto per lavare i pavimenti, ripetendo il procedimento almeno una volta alla settimana. Oltre ad avere superfici igienizzate e brillanti, diremo addio ai ragni.

Infine, vediamo un insetticida naturale che può rivelarsi utile nella lotta contro gli aracnidi. Si tratta della farina fossile, una polvere derivata da rocce silicee sedimentarie di origine organica, e viene utilizzata sia in ambito industriale che in agricoltura, per le sue numerose potenzialità. È infatti il componente base di diversi prodotti insetticidi: possiamo procurarcela online o nei negozi di giardinaggio. Come usarla? Basta cospargerne uno strato sottile sulle superfici dove abbiamo visto dei ragni, ma anche attorno alle finestre e lungo i battiscopa. Addirittura, possiamo metterla persino attorno al perimetro esterno di casa, per evitare che questi animali entrino.