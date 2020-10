Lutto per Ornella Muti, morta la mamma Ilse. I messaggi su Instagram

editato in: da

Ornella Muti, il ricordo su Instagram di mamma Ilse

Ornella Muti ha comunicato sul suo profilo Instagram la scomparsa della madre, Ilse Renate Krause, scultrice estone. Al suo lutto si sono uniti i figli, Naike Rivelli, Andrea e Carolina Facchinetti che hanno condiviso su Instagram una serie di post dedicati alla nonna.

Sulla pagina Instagram della Muti è comparsa la foto di un cuore spezzato. Nessuna frase di accompagnamento, ma quell’immagine è di per sé eloquente nel dire il dolore che la morte di Ilse ha provocato in lei. A spiegare quel cuore spezzato sono proprio i fan di Ornella che tra i commenti hanno voluto fare le condoglianze per la perdita così importante.

Naike Rivelli invece, sempre su Instagram, ha dedicato alla nonna una frase dolcissima: “Ora sei luce pura“, accompagnandola a una foto in cui sembra catturare il Sole. Poi ha condiviso numerose immagini di Ilse che ripercorrono tutta la sua vita, da quando era bambina fino agli ultimi compleanni in compagnia di nipoti e bis-nipoti. “Buon viaggio nonnina”, scrive. E ancora: “Io sono te”.

Carolina, nata dal matrimonio tra Ornella Muti e Federico Facchinetti, invece ha postato un ritratto della nonna e commenta: “Donna. Mamma. Nonna. Toro. Forte… da te ho preso l’amore della lettura, l’eredità russa, il carattere testardo. Ti amo nonnina mia buon viaggio..”.

I molti follower si stringono attorno alla famiglia di Ornella Muti e le fanno sentire tutto il loro affetto, ricordando quanto sono importanti i nonni: “I nonni per noi, sono le nostre colonne…. per me è stato difficilissimo superare il dolore,dopo tanti anni sento ancora la mancanza…. non dimenticherò mai ciò che,abbiamo vissuto insieme! Un grande abbraccio”. E ancora: “Mi dispiace tanto tesoro 🙏🏻un abbraccio forte❤️e condoglianze a te e tutta la tua famiglia 🙏🏻❤️”. “Un bacio forte a tutti ❤️ il mio stesso segno zodiacale…..sicuramente forte testarda e infinitamente sincera e buona! Buon viaggio dolce nonnina❤️”.