Nozze Naike Rivelli, l’abito da sposa e il look di Ornella Muti

Naike Rivelli ha scelto un abito da sposa romantico e non convenzionale, con maniche ampie e dettagli floreali. Accanto a lei, Ornella Muti radiosa in un look raffinato.

Naike Rivelli ha detto “sì” al compagno Roberto Marzano in una cerimonia intima e suggestiva, celebrata nella cornice familiare e accogliente del casolare piemontese dove vive con la madre, Ornella Muti. A cinquant’anni, la figlia dell’attrice italiana ha sorpreso tutti scegliendo di sposarsi con un rito semplice, ma dall’atmosfera romantica, tra pochi invitati e un giardino illuminato da lucine e candele.

Un matrimonio che ha messo al centro i sentimenti più puri, senza clamori da copertina, ma con un’attenzione particolare ai dettagli di stile. Perché, inutile dirlo, l’occhio cade subito sugli abiti: quello della sposa, etereo e fuori dagli schemi, e quello della madre, che ancora una volta ha dimostrato di incarnare un’eleganza senza tempo.

L’abito da sposa di Naike Rivelli: avorio, seta e un tocco bohémien

Naike Rivelli ha deciso di dire addio al bianco tradizionale per il giorno delle sue nozze. La sua scelta è caduta su un raffinato abito color avorio, in seta leggera, che ha avvolto la sua figura con naturalezza e spontaneità. Il modello era caratterizzato da linee morbide e fluide, impreziosito da delicati decori tono su tono che donavano movimento e luce al tessuto.

La particolarità stava tutta nei dettagli: le maniche ampie e scenografiche che regalavano un’allure romantica, lo spacco frontale che lasciava intravedere le gambe slanciate, e il taglio posteriore che scopriva la schiena con naturale sensualità. Un abito che univa tradizione e anticonformismo, proprio come la personalità della sposa.

A completare il look, Naike ha scelto scarpe con tacco e zeppa, abbinate a un accessorio diventato protagonista della giornata: un ombrellino ricoperto di fiori rosa e bianchi, dal sapore retrò e squisitamente romantico. Un dettaglio poetico che ha aggiunto un tocco bohémien al suo stile nuziale, trasformandolo in un inno alla femminilità libera e non convenzionale.

Il beauty look: naturalezza e luminosità

Il trucco di Naike Rivelli è stato studiato per esaltare la sua bellezza naturale, senza forzature. Tinte delicate hanno illuminato il viso con freschezza, mentre i capelli lasciati sciolti e leggermente mossi hanno incorniciato lo sguardo. Non c’era bisogno di artifici: il sorriso radioso della sposa è stato l’accessorio più prezioso, capace di raccontare da solo l’emozione di quel giorno.

Ornella Muti, eleganza senza tempo

Accanto a Naike non poteva mancare Ornella Muti, icona di bellezza che ha fatto sognare intere generazioni. La madre della sposa ha scelto un look delicato e romantico, perfetto per accompagnare un matrimonio intimo e lontano dai riflettori.

Il suo abito midi, leggero e semitrasparente, era caratterizzato da un tessuto a stampa floreale nei toni tenui e da maniche lunghe leggermente a sbuffo. Lo scollo quadrato e il corpetto aderente hanno valorizzato la silhouette, mentre l’orlo rifinito in pizzo ha aggiunto un tocco raffinato. Ai piedi, décolleté cipria, sobrie e raffinate.

Il tutto completato da capelli sciolti e leggermente ondulati e da occhiali da sole dalle lenti rosate, dettaglio glam che ha regalato all’outfit un’aria giovane e sbarazzina. Ornella è apparsa radiosa, complice e orgogliosa della figlia, incarnando un’eleganza che sembra non conoscere età.

Un matrimonio intimo e poetico

Il ricevimento si è svolto nel giardino della casa di famiglia, trasformato in uno scenario quasi fiabesco: tavoli ricoperti da pizzi bianchi, candelabri scintillanti, fiori ovunque e una torta nuziale a più piani dall’estetica originale e sorprendente. Gli invitati, tra cui i fratelli di Naike Andrea e Carolina Facchinetti, hanno condiviso momenti di gioia autentica: balli a piedi nudi sul prato, brindisi sotto le luci e il tradizionale lancio del bouquet a bordo piscina.

Un matrimonio che ha messo insieme semplicità e poesia, moda e intimità, proprio come l’abito scelto da Naike Rivelli e il look elegante della madre Ornella Muti. Due donne diverse, due generazioni a confronto, accomunate da uno stile che sa emozionare e restare impresso.