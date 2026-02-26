Sanremo 2026, Naike Rivelli durissima contro Fedez: “Non diventate così”. Cosa è successo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Naike Rivelli si scaglia contro Fedez a Sanremo 2026

Sanremo è Sanremo, sì, ma spesso è anche terreno fertile per le polemiche. Il Festival è entrato nel vivo e tra performance, gag, ospiti e maratone notturne, come sempre non mancano le scintille fuori dal palco. Perché se è vero che la musica resta al centro, è altrettanto vero che attorno all’Ariston si muove un ecosistema fatto di backstage, interviste e momenti destinati a diventare virali.

Questa volta al centro della scena c’è Fedez. Il rapper, in gara insieme a Marco Masini, è finito nel mirino di Naike Rivelli, che nelle ultime ore ha pubblicato un video durissimo sui social. La figlia di Ornella Muti non ha usato mezzi termini: parlando di un episodio avvenuto a Casa Sanremo, si è scagliata contro l’artista con parole molto nette.

Sanremo 2026, Fedez punto da Naike Rivelli: cosa è successo

Non c’è Festival senza polemica, si sa. Da sempre la kermesse della Riviera, oltre a regalarci tanta buona musica, ci punzecchia anche con litigi, scaramucce e qualche gossip collaterale. E Sanremo 2026 non fa eccezione.

Dopo il caso Chiello-Morgan e le lamentele di Elettra Lamborghini sui festini che la tengono sveglia la notte, è arrivato anche il momento di Fedez.

Il rapper, che prosegue la sua gara in modo eccellente con Marco Masini, sembra intenzionato a mantenere un profilo basso, senza grandi annunci né siparietti destinati a far parlare. A trascinarlo tra le polemiche ci ha però pensato Naike Rivelli.

La figlia di Ornella Muti, che si trova proprio a Sanremo, ha pubblicato un video in cui si è scagliata contro il cantante dopo un episodio avvenuto a uno degli eventi collaterali della kermesse: “La cosa che ho visto oggi è sconvolgente. Io ho 51 anni sono la figlia di Ornella Muti, viaggiamo in tutto il mondo, abbiamo conosciuto tutti, da Putin a tutte le celebrità del mondo, quelle storiche, importanti. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non so che cosa”.

Naike ha poi continuato spiegando che Fedez avrebbe bloccato il “traffico” a Casa Sanremo per via della troppa sicurezza: “Ha bloccato tutta Casa Sanremo, con sette persone come se fosse il re di stica**i. Tutti noi bloccati come degli sfigati: ‘Non si può passare’. Volevo uscire a prendere una boccata d’aria perché fa caldo, mi stavo sentendo male, ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito”.

L’attrice ha poi continuato andando sul personale: “A mio avviso, gli uomini che girano con sei o sette guardie del corpo, è una mia idea eh, poi sicuramente non è così, hanno palle zero, tutto zero. Non diventate così, chiunque di voi diventi famoso, non diventate così, perché è brutto”.

Naike Rivelli, il messaggio per Fedez

A distanza di qualche ora, Naike ha poi rincarato la dose con un nuovo video rivolto direttamente a Fedez: “Federico Lucia, ti dico una cosa da amica. Non ti conosco quindi magari sei una bella persona. Se quando ti muovi devi creare disagio a tutti, non ti muovere, stay home”, ha esordito l’attrice.

Poi, riferendosi a quanto successo nel corso della giornata, ha continuato: “È stato un disagio perché facevi avanti e indietro come una sfilata di moda. Dai, Fedez scendi tra di noi che siamo tutti uguali. Tutti utili e nessuno indispensabile. Non penso che operi a cuore aperto”.

Un’ironia tagliente che fa intendere come l’episodio non le sia proprio andato giù. E mentre Fedez, impegnato nella gara, sembra non avere né tempo né intenzione di rispondere alla provocazione, lei rilancia con un filo di ironia: “La prossima volta se vuoi ti scorto io. Andiamo io e te a braccetto. Se viene qualcuno gli do un calcio”.