Giulia Honegger apre un profilo TikTok. Il gesto di Fedez

Giulia Honegger ha lasciato da parte la riservatezza: la stilista ha condiviso il primo video sul suo profilo TikTok

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Giulia Honegger arriva su TikTok

Fedez e Giulia Honegger sono ormai una coppia affiatata, con un bebè in arrivo e un futuro tutto da costruire insieme. Finora i due hanno scelto di tenere la loro storia lontana dai riflettori: contenuti comuni col contagocce, tanto spazio per sé e, soprattutto da parte di Giulia, profili social blindatissimi.

Ma qualcosa sta cambiando. Giulia ha aperto un profilo TikTok e pubblicato il suo primo video: e la reazione di Fedez non si è fatta attendere.

Giulia Honegger su TikTok: il primo video

Giulia Honegger ha sempre tenuto la sua vita privata ben al riparo dai social. Su Instagram il profilo è privato, i contenuti condivisi contati, e Fedez, nonostante abbia una risonanza enorme, ha rispettato questa scelta senza mai forzare la mano.

I loro contenuti di coppia esistono, e sono anche via via più frequenti, ma siamo lontani anni luce dalla sovraesposizione costante a cui siamo sempre stati abituati.

Nessuna diretta dal divano, nessun aggiornamento compulsivo: la loro storia si racconta a piccole dosi, e forse è anche per questo che ogni apparizione fa notizia.

Oggi però Giulia si mostra in una veste nuova: ha aperto un profilo TikTok e pubblicato il suo primo video. Niente parole, niente dichiarazioni: solo lei sdraiata, un pezzo di cocco in mano e dei patch sul viso, immersa in un momento di puro relax skincare.

Semplice, spontaneo, irresistibile. Il video ha fatto il pieno di commenti: apprezzamenti per lei, per la coppia e per quel terzetto che, tra non molto, diventerà realtà.

Il gesto di supporto di Fedez

Fedez non è rimasto a guardare. Il cantante ha prontamente ricondiviso il video di Giulia sul suo profilo, contribuendo a portarlo sotto gli occhi di milioni di follower in un colpo solo.

Un gesto tutt’altro che plateale, ma che dice molto sulla complicità che si è costruita tra i due. Un modo silenzioso per dire: “ci sono, ti supporto”.

Non è una novità per chi segue il cantante da anni, ma è comunque un Fedez diverso da quello che molti ricordano. Il rapper è stato a lungo abituato a raccontare tutto, o quasi, della sua vita privata. Matrimonio, figli, malattia: ha condiviso con il suo pubblico pagine profondissime e dolorosissime della sua esistenza, spesso in tempo reale. Poi qualcosa è cambiato.

Le vicissitudini degli ultimi anni, personali e mediatiche, lo hanno portato a rallentare un po’, a scegliere con più cura cosa mostrare e cosa tenere per sé.

Ora però, con Giulia che fa capolino su TikTok e lui pronto a rilanciare, ci si chiede se questa nuova apertura segni un cambio di rotta. Se la coppia, forte di una storia che sembra solida e serena, stia iniziando a sentirsi pronta a farsi vedere un po’ di più.

Nel frattempo, la vita va avanti a gonfie vele. Fedez e Giulia si preparano ad accogliere il loro primo figlio insieme. Un bebè che farà di Leone e Vittoria un fratello e una sorella maggiore, allargando ancora una famiglia che, a tutti gli effetti, ha voltato pagina.