Chiara Ferragni vicina alla fidanzata di Fedez: il gesto per Giulia Honegger

IPA Chiara Ferragni

Chi l’avrebbe mai detto, fino a qualche mese fa. Eppure i segnali si sono accumulati nel tempo, e raccontano il clima dell’ex casa Ferragnez, che per anni è stata la famiglia più seguita d’Italia. Tra Chiara Ferragni e Giulia Honegger – l’influencer e la nuova compagna di Fedez – non solo non ci sarebbero tensioni, ma sembrerebbe esserci spazio per una vera e propria (e soprattutto sana) complicità femminile.

Il gesto di Chiara Ferragni per Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez

Nelle scorse settimane si è susseguita una indiscrezione, secondo cui Chiara Ferragni avrebbe messo Giulia Honegger, la nuova fidanzata incinta di Fedez (dopo mesi è arrivata la conferma nelle scorse settimane), in contatto con la professionista che l’aveva accompagnata quando aspettava Leone e Vittoria.

Per Fedez, invece, si apre quindi una nuova fase familiare: dopo Leone e Vittoria, è in arrivo il terzo figlio. A confermare questa indiscrezione ora è anche Oggi: la Ferragni avrebbe davvero condiviso il numero della propria ginecologa con Giulia.

Come si dice sempre in questi casi: nessuna conferma (né smentita) dai diretti interessati; difficilmente arriverà un commento, considerando che rimane pur sempre una faccenda intima e personale. Ma è segno dei rapporti che stanno evolvendo, fino a diventare più equilibrati, e il messaggio è chiaro: dopo quanto li ha travolti in passato, è arrivato il tempo della pace. A cui non sempre si può far indossare un filtro sui social.

La nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez

Le ultime ricostruzioni attribuiscono a Giulia anche un peso nel clima più disteso che si sarebbe creato tra Fedez e Chiara. Quella che sembrava una frattura insanabile si è dunque trasformata forse in una famiglia allargata? Chiara Ferragni e Fedez sono stati per anni molto più di una coppia: un fenomeno, un brand, una storia vissuta sotto gli occhi di milioni di follower, una favola moderna destinata a scontrarsi con la crisi, lenta e poi sempre più evidente, fino all’addio che ha chiuso definitivamente quel capitolo.

Da allora, però, entrambi sembrano aver imboccato strade nuove e – finalmente – più serene. Fedez ha trovato in Giulia Honegger una compagna che agli amici più stretti ha definito come “la donna della sua vita”. Chiara ha ritrovato l’amore accanto a José Hernandez, ed è tornata a brillare sui tappeti rossi, precisamente a Cannes, dopo anni. Il red carpet, il suo ambiente, naturale, il luogo dove per anni ha lanciato tendenze.

Per il suo 39esimo compleanno, festeggiato sulle sponde del lago di Como tra amici e famiglia, Chiara ha scelto di condividere su Instagram uno scatto con José Hernandez, accompagnato da un semplice cuore. Hernandez, manager di origini colombiane lontano dal mondo dello spettacolo, evidentemente rappresenta per Chiara un cambio di rotta evidente, quello che ci voleva per scrivere una nuova pagina della sua vita, per iniziare a coltivare qualcosa di nuovo. In pace, ovviamente, e senza più gli spettri del passato. “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”, il suo desiderio per il compleanno.