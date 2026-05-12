Micaela Ramazzotti sposa oggi Claudio Pallitto: il ruolo di Francesca Fagnani

Micaela Ramazzotti si sposa con Claudio Pallitto e Francesca Fagnani è l'officiante: una cerimonia intima e festa scatenata per due giorni

IPA Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano oggi, 12 maggio, in provincia di Perugia. Cerimonia civile, intima, pochi invitati e due giorni di festeggiamenti. A celebrare le nozze è Francesca Fagnani, con cui l’attrice ha stretto un legame: è stata ospite a Belve nella puntata del 7 aprile, dove tra le altre cose la conduttrice le aveva chiesto conto del matrimonio annunciato e mai arrivato: “Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio ma non vi sposate mai?”. La risposta della Ramazzotti era stata ironica: “Ma non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani…”. Evidentemente le carte si sono trovate, e oggi i due coronano una storia cominciata sul set.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano: Francesca Fagnani officia le nozze

Per Micaela Ramazzotti, questo matrimonio segna un nuovo capitolo, arrivato dopo anni turbolenti. La separazione da Paolo Virzì, con cui era stata insieme per oltre un decennio e da cui ha avuto due figli, aveva lasciato strascichi dolorosi, tra cui un episodio in un ristorante che aveva fatto molto discutere. Un periodo complicato, da cui la Ramazzotti è uscita gradualmente.

Per le nozze con Claudio Pallitto, ha scelto una cerimonia raccolta; secondo quanto riportato da Il Messaggero, Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, è presente nel ruolo di officiante. Il momento tanto speciale è stato presentato come una “cerimonia intima, con pochi invitati, ma che prevederà due giorni di festa”.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, la storia d’amore nata sul set di Felicità

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono conosciuti grazie al cinema. Pallitto, che nella vita fa il personal trainer (e che ricordiamo in Tamarreide), aveva inviato il video del provino per ottenere una piccola parte in Felicità, il film che ha segnato l’esordio alla regia della Ramazzotti. Ha ottenuto il ruolo, e da quell’esperienza sul set è nato qualcosa che andava ben oltre il lavoro.

Pallitto è il titolare di una palestra frequentata da diversi vip, e negli anni lo abbiamo visto talvolta in televisione, a partire dal docu-reality Tamarreide su Italia 1 nel 2011, passando per piccoli ruoli cinematografici tra cui, curiosamente, anche Tutti i santi giorni di Paolo Virzì.

La frequentazione con la Ramazzotti è diventata pubblica nel 2023, e da allora il rapporto si è consolidato mese dopo mese. La Ramazzotti aveva già parlato a Verissimo della volontà di sposarsi, senza però dare tempistiche precise. “Lui mi dà molta forza e spero di darne anche io a lui. Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l’eternità. Ci sposiamo. Sarà per pochissimi intimi”. All’inizio era preoccupata della nuova relazione: “Ero preoccupata. Poi ho fatto un grande respiro e ho preso coraggio. Nella vita ci vuole coraggio nelle cose in cui crediamo. I giudici più temuti sono i miei figli e ho superato il loro giudizio”.

Oggi quel giorno è arrivato, in una cornice da sogno, con la riservatezza che entrambi hanno scelto come cifra del loro rapporto. Dopo gli anni della tempesta, per Micaela Ramazzotti questo “sì” ha il sapore di una ripartenza vissuta con serenità.