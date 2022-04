Ornella Muti di nuovo nonna: il figlio Andrea Fachinetti diventerà papà

Pancioni vip del 2022

Grande gioia nella famiglia di Ornella Muti: la celebre attrice si prepara a diventare di nuovo nonna. Il figlio minore Andrea Fachinetti e la compagna Carola, con cui vive una bella storia d’amore da qualche tempo, sono in dolce attesa del loro primo bebè. A darne l’annuncio è stata proprio la donna con un tenero post su Instagram, subito dopo condiviso anche dalla sorella di Andrea, Naike Rivelli, zia per la terza volta.

Ornella Muti di nuovo nonna, la gioia di Naike Rivelli

Non c’è notizia più dolce e bella dell’arrivo di un bebè e la famiglia di Ornella Muti si sta godendo questo momento magico. La compagna del figlio minore dell’attrice, Andrea Fachinetti, è in dolce attesa e lo ha annunciato con un post su Instagram che in breve ha fatto il giro dei social. Anche grazie a Naike Rivelli che, colta da un irrefrenabile entusiasmo, non ha resistito alla tentazione di dare la lieta notizia a tutti i suoi follower.

“Zia per la terza volta! Però questa volta è mio fratello a farci questo dono immenso!”, ha scritto a corredo della foto in cui ha taggato anche la bella cognata Carola. Uno scatto bellissimo in cui possiamo ammirare tutta la felicità della coppia: Andrea abbraccia dolcemente la sua compagna Carol, con il pancione in bella vista. Come si evince dall’immagine, la gravidanza è già in stato avanzato e i due giovani futuri genitori hanno deciso di far trascorrere qualche mese prima di rivelarla pubblicamente.

Chi è Andrea Fachinetti, il figlio di Ornella Muti

Se da una parte Naike Rivelli è molto presente sui social, dove è seguita da un foltissimo numero di follower, dall’altra il fratello Andrea Fachinetti è ben più riservato. Andrea è il figlio più piccolo dell’attrice Ornella Muti, con la quale condivide da sempre proprio la passione per la recitazione.

A 34 anni il giovane Andrea Fachinetti si prepara a diventare papà per la prima volta, per la felicità di mamma Ornella che diventa di nuovo nonna. Naike, infatti, ha già un bellissimo figlio che si chiama Akash Cetorelli ed è identico all’attrice da cui ha ereditato l’amore per il cinema, mentre Carolina Fachinetti ha avuto dal marito Andrea Longhi, tragicamente scomparso per un tumore al cervello, i due figli Alessandro e Giulia.

Classe 1987 e nato a Roma, anche Andrea è dedito alla recitazione ma la sua carriera è iniziata come modello, sfilando per importanti brand come Armani. Poi ha recitato in alcuni film e serie di grande successo, come Genitori e Figli: Agitare bene prima dell’uso del regista Giovanni Veronesi, in cui interpretava il figlio di Michele Placido e Margherita Buy, I Medici e Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia.

Soltanto in un’occasione Andrea Fachinetti si è lasciato coinvolgere in un’avventura televisiva, quando nel 2015 ha partecipato a Pechino Express proprio in coppia con la sorella Naike Rivelli. Ma nel cassetto del giovane figlio di Ornella Muti c’è un altro sogno: diventare regista. Proprio per questo motivo ha deciso di abbandonare gli studi in Economia per trasferirsi negli Stati Uniti d’America e studiare nella prestigiosa New York Film Academy.

Presto per Andrea Fachinetti inizierà una nuova avventura, la più bella. Per la felicità della bellissima compagna Carola, di nonna Ornella e di tutta la sua famiglia.