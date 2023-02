Alberto Matano, il suo “no” a Sanremo. E parla di Lorella Cuccarini

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Ci sono conduttori che hanno una presa forte sul pubblico, che sanno come catturarlo e come mantenere gli ascolti: il nome di Alberto Matano rientra di certo tra i migliori al momento nel panorama televisivo. Nulla da eccepire o da criticare, e del resto, con La Vita in Diretta, ha sempre fatto ottimi ascolti. Un savoir faire senza eguali, e lui stesso si definisce giornalista, invece di uomo di spettacolo. Dal “no” a Sanremo fino a Lorella Cuccarini, Matano si è raccontato in una lunga intervista.

Alberto Matano, perché non condurrebbe mai Sanremo

Gli ascolti ottenuti da Alberto Matano a La Vita in Diretta sono altissimi: quello che si richiede a un programma pomeridiano, in grado di intrattenere, di affrontare l’attualità, di intrigare il pubblico. Il conduttore lo fa con eleganza, senza mai tradire se stesso e il suo essere giornalista. Ed è questo che fa la differenza: Matano si definisce come tale, e non semplicemente come un uomo di spettacolo. Un backgroud che gli ha permesso di costruirsi una sua identità in televisione.

Naturalmente, Matano per la settimana del Festival di Sanremo, si “trasferisce” momentaneamente nella Città dei Fiori proprio per diventare “La dépandance dell’Ariston. Andremo in onda dal Casinò con tutti i protagonisti: ci sarà anche Amadeus”. Lo ha raccontato a Il Messaggero.

Alla domanda su una possibile conduzione, Matano non ha avuto dubbi nel rispondere. “È impensabile accostare il mio nome al Festival. Amadeus è il migliore e vorrei vederlo all’Ariston ben oltre la scadenza del suo contratto, l’anno prossimo. A me basterebbe la prima serata. E poi ho il mio romanzo. Ci sto lavorando dal 2019 e vorrei pubblicarlo entro l’anno”. Una frase diretta, sincera: una dichiarazione che mostra il suo lavoro, la sua persona.

Il paragone con Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista c’è stato modo anche di parlare di altre donne dello spettacolo, come Barbara D’Urso, oltre che Lorella Cuccarini. In particolare, Matano ha risposto alle differenze con la conduttrice di Pomeriggio Cinque. “Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni”, ha ammesso apertamente. Del resto, con La Vita in Diretta, il giornalista e conduttore ha mantenuto decisamente ascolti ottimi e positivi rispetto alla fascia pomeridiana della D’Urso, che ha invece subito diversi cambiamenti nell’ultimo periodo.

Cos’è successo tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

C’è stato spazio anche per ripercorrere – brevemente, dobbiamo dirlo – il rapporto con Lorella Cuccarini. Nel 2019, infatti, hanno condotto insieme La Vita in Diretta, ma alla fine Matano è rimasto da solo. Si è tanto parlato di un battibecco, di un litigio, tanto che l’attuale professoressa di Amici aveva detto: “È maschilista colui che calpesta il tuo bagaglio di esperienze umane e professionali solo perché sei donna”.

Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato Matano: “Ci siamo già visti a Roma, io in auto, lei sul marciapiedi. Abbiamo fatto così con le mani. Non ho ancora capito cos’è successo tra noi. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare la sua La notte vola“. Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio, sta per iniziare, e naturalmente in molti sperano che le divergenze tra la Cuccarini e Alberto Matano possano appianarsi.