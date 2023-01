Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

Per il quarto anno di seguito sarà Amadeus a condurre il Festival di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico per questa edizione ha voluto al suo fianco diversi co-conduttori d'eccezione, a partire da Gianni Morandi che lo affiancherà in tutte e cinque le serate. Per quanto riguarda le donne, Amadeus condividerà il palco con Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini.