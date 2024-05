Siamo grandi fan del look acqua e sapone, dello stile effortless, chic senza impegno. Fan dell’essere cool con “la prima robetta tirata fuori dall’armadio”. Ma c’è un limite a tutto. E forse, il tappeto rosso di uno dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo non è il luogo giusto per sperimentare un outfit da “mi sono appena alzata dal letto”. Perché sembra essere ancora in sottoveste la sempre elegante Charlotte Casiraghi