Kelly Rowland incidente a Cannes 2024: la cantante spiega come sono andate le cose

Il Festival Cannes 2024 ha visto una sfilata di star internazionali sul red carpet, ma uno degli eventi più discussi non ha riguardato solo i look mozzafiato. Kelly Rowland, ex membro delle Destiny’s Child, è stata protagonista di un acceso confronto con la sicurezza del festival. L’incidente ha rapidamente fatto il giro del web, con molti che si sono chiesti cosa fosse realmente accaduto. Ora, Kelly Rowland ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, chiarendo i dettagli di quella serata.

Kelly Rowland e l’incidente a Cannes 2024

La sera del 21 maggio 2024, durante il red carpet della premiere del film Marcello Mio con Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve, Kelly Rowland ha avuto un confronto verbale con un membro della sicurezza. Mentre saliva la famosa scalinata del Palais des Festivals, Rowland è stata fermata da una guardia che le ha chiesto di muoversi più rapidamente, interrompendo il momento in cui stava salutando i fan e posando per i paparazzi.

Secondo un insider che ha parlato con il Daily Mail, le persone incaricate di aiutare le star a camminare sul tappeto rosso sarebbero state piuttosto aggressive. “Kelly stava cercando di ignorarli, ma quando è arrivata all’ultima donna dello staff, ne ha avuto abbastanza perché questa l’aveva rimproverata e le aveva detto di muoversi”. L’insider ha aggiunto: “Non le importa se appare come una diva se sa che sta difendendo se stessa. Non è falsa e voleva stabilire un confine chiaro”.

La tensione era palpabile, e diversi membri del team di Kelly hanno cercato di intervenire, ma la guardia ha continuato a spostarli lungo il tappeto. La scena è stata catturata dalle telecamere e rapidamente condivisa sui social media, diventando virale.

Kelly Rowland racconta la sua versione

Dopo che il filmato dell’incidente ha fatto il giro del web, Kelly Rowland ha deciso di spiegare quanto accaduto in un’intervista con l’Associated Press al Gala amfAR di Cannes, il 23 maggio. “La donna sa cosa è successo. Io so cosa è successo,” ha detto Rowland, 43 anni. “Ho dei limiti e li rispetto, e questo è tutto.”

Rowland ha evidenziato un problema di trattamento iniquo, notando che altre donne sul tappeto rosso non sono state trattate allo stesso modo. “E c’erano altre donne che erano sul tappeto e non assomigliavano a me, e non sono state sgridate o spinte via o mandate via,” ha aggiunto. “Ho mantenuto la mia posizione, e lei ha sentito di dover mantenere la sua, ma io ho mantenuto la mia posizione.”

L’incidente ha sollevato una discussione importante sui confini personali e il rispetto reciproco, specialmente in eventi di grande rilievo come il Festival di Cannes.

Un anno intenso per Kelly Rowland

Nonostante l’incidente, il 2024 è stato un anno significativo per Kelly Rowland. All’inizio dell’anno, è stata protagonista del film Mea Culpa di Tyler Perry, un thriller legale erotico che ha riscosso successo su Netflix. In un’intervista a PEOPLE, Rowland ha descritto l’esperienza come intensa e stimolante. “Ricordo di essere stata molto nervosa quando ho letto il copione e di aver pensato a tutto ciò che un thriller erotico comporta, e questo mi ha molto intimidito,” ha confessato.

Un amico l’ha incoraggiata a prendere il ruolo, dicendole: “Sai, Kel, se non ti spaventa, qual è lo scopo di farlo?“. Questo consiglio ha spinto Kelly a buttarsi nel progetto con entusiasmo. “Tyler è stato fantastico e strumentale in tutto questo processo e [il mio co-protagonista] Trevante [Rhodes] è stato un piacere lavorare con lui. Sono stata molto fortunata,” ha aggiunto Rowland.